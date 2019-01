Se va Errejón

E S posible que Iñigo Errejón -que nació ocho años después de la muerte de Franco- sea el primer político de la izquierda que enarbole una bandera española en un mitin. De hecho, Errejón se atrevió a introducir el discurso a favor de la "patria" en los primeros tiempos de Podemos, aunque la verborrea izquierdosa de los demás líderes -la que ha desembocado en los ridículos "océanos de sororidad" de los tuits de Ada Colau- desconfiara enseguida de esa retórica patriótica y se apartara asustado de ella. Pero si Podemos hubiera adoptado las ideas de Errejón en vez de aceptar las imposiciones de Pablo Iglesias, es posible que hubiera llegado a superar al PSOE y hasta que hubiera llegado a ocupar el poder. Y no hay que descartar para un futuro -en política no hay nada imposible- una posible confluencia entre los elementos más pragmáticos de Vox y los elementos más "peronistas" de la izquierda de Errejón y Carmena. No olvidemos que los primeros montoneros argentinos que adoraban al Che Guevara procedían de círculos católicos y ultranacionalistas que sentían devoción por los "caudillos" decimonónicos -y de ahí el culto al general Perón-. Borges nos enseñó muchas cosas acerca de todo eso.

Comprendo que la retórica izquierdosa de Podemos sedujera a millones de personas destrozadas por la crisis económica, pero sus ideas eran totalmente inoperantes para construir una mayoría de gobierno. ¿Se puede seducir al electorado difundiendo el odio a tu propio país? ¿Se puede gobernar desde el desprecio absoluto hacia todos los que se comportan de forma diferente? ¿Se puede aspirar al poder proponiendo unas ideas tan estrafalarias como la plurinacionalidad, que en la práctica concedería a cada comunidad autónoma el derecho a la secesión? ¿Y qué se puede decir del disparatado deseo de alinearse con una comunidad rica que quería separarse del resto de la nación? Pero así era Podemos, que había construido su programa político con un puñado de ideas fabricadas en los laboratorios ideológicos de las facultades de Ciencias Políticas.

De todos modos, Errejón siempre me pareció la persona más inteligente de Podemos, aunque nunca entendí que se dejara engatusar por un personaje tan siniestro como Pablo Iglesias. Quizá, después de todo, Errejón no fuera tan inteligente como nos creíamos. Ahora veremos.