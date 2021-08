La tuerta Ley de Memoria Histórica

Elpartido Marxista Leninista-Reconstrucción Comunista colgó en el Ayuntamiento de Valencia y otros lugares de España -en Sevilla, en el Altozano- carteles celebrando a Stalin y denunciando "la criminalización del comunismo". Sobre qué representa este grupúsculo le cedo la palabra a ellos: "Desde el PML(RC) reconocemos todas las grandes figuras del marxismo-leninismo [citando, entre otros, a Lenin, Stalin y Hoxha]... A pesar de la criminalización que han sufrido por parte de los capitalistas, su luz ilumina nuestros horizontes… RC apuesta por la conquista del poder y el establecimiento de una dictadura del proletariado".

Celebraron a Stalin el pasado 23 por ser el Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. No es una fecha casual: el 23 de agosto de 1939 Stalin y Hitler suscribieron el pacto de no agresión conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop que dejó las manos libres al dictador nazi para invadir Polonia y repartírsela con Stalin. Fue el inicio de la invasión nazi de Europa Occidental y de las invasiones comunistas de Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.

Todo terminó cuando el 21 de junio de 1941 Hitler atacó la Unión Soviética. Pero durante esos dos años los partidos comunistas occidentales siguieron las órdenes de Stalin de no oponerse al nazismo. Especialmente vergonzoso fue el caso del PCF: saboteó los esfuerzos militares de su país cuando declaró la guerra a Alemania y ordenó a los obreros cooperar con los invasores tras la caída de Francia. Es conocida la portada de L´Humanité el 25 de agosto de 1939: "La acción de la Unión Soviética con el pacto de no agresión con Alemania contribuye a reafirmar la paz general". En el texto se explicaba: "Dicho pacto de no agresión sólo puede alegrar a todos los amigos de la paz, comunistas, socialistas, demócratas, republicanos. Todo el mundo sabe que la única consecuencia de este pacto será la consolidación de la paz y que no se privará a ningún pueblo de la libertad". La ruptura del pacto cogió a Stalin tan por sorpresa que desoyó la advertencia del espía Sorge comunicándole la segura invasión de la Unión Soviética el 20 de junio del 41 (solo se equivocó en un día).

Es una vergüenza que aún haya quien celebre a Stalin. Agravada por que se haga en la fecha de su pacto con Hitler. Y que no se actúe contra este grupúsculo. ¿La Ley de Memoria Histórica es tuerta?