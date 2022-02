El PP ha saltado por los aires. El presidente nacional del PP (que no líder, según parece por los dos telediarios que le quedan, de los que está viendo uno) ha calculado malísimamente mal sus fuerzas atacando a Ayuso (presidenta de Madrid, potencial líder de la misma tropa, salvo oportuna tabla de salvación gallega o revival de Soraya). El contrato de la empresa con las mascarillas (veremos si solo uno, ya la sorpresa es norma), para la que el hermano trabajó (versión legal) o comisionó (versión ya no tanto), es una excusa. Da un poco igual el fondo, ya dirá Fiscalía y vaticino agua de borrajas. Lo del medio es la política, politiquera y lamentable, como la que sacude desde hace años al país, pero política. Y la política, no me canso de repetirlo aquí y en todas partes, es percepción.

La percepción es brutal para Casado. Ayuso, ágil, golea en una declaración, acusando abierta y claramente a Teodoro García Egea de montarle un cirio descomunal, que su oposición ni planeaba teniendo, al parecer, desde el mismo tiempo los datos del presunto changuay. Teodoro, ya no lo deben quedar amigos que lo llamen Teo, respondió con una dureza acusatoria inaudita, "casi delictivos", a la (su) presidenta. Casado, oculto, no desmintió a su segundo, se mantuvo fuera de los focos hasta su confesión posterior, el día después, en la Cope (yo no digo qué, pero sí). Ayuso fue de nuevo expeditiva en el mismo medio, el llanto sobre el difunto, y luego, quizás en el único error de percepción que se le puede atribuir, en un comunicado que formalmente resuelve, pero políticamente quizás la enturbie.

Los sheriffs territoriales de la tropa, atónitos, perplejos ante el tiro en el pie gratuito más estúpido que se recuerda, sangran por la herida y piden un imposible reflejo de cordura y sensatez, primero con la boca chica, luego situando el conflicto en la solución plausible: fuera Egea, fuera Casado, si no repara rápido (y aunque lo haga, comienzan a decir algunos), y permitiendo inferir sin declarar que ya veremos con el ciclón Ayuso, con más apoyo popular que interno. Abascal sabe que su posición se fortalece sin apretar el acelerador. Pedro Sánchez sabe que su posición se fortalece porque está y la alternativa se derrumba. Si la estrategia del PP era ganar (y no es fácil tumbar a un gobierno en ejercicio, aunque sea éste), la semana, y lo que queda, traslada una táctica lamentable porque solo apuntala la derrota.

El combate Ayuso-Casado lo ha perdido Casado y Ayuso gana (aunque no tanto), pero hiere a todo el PP. El Partido Popular es un cadáver político con la dirección actual porque lo llevan zombies. Sobrevolando la ponzoña cotidiana, en España hace falta, sobre todo si fuera dique de contención del radicalismo en su barrio, como hace falta un PSOE que hiciera lo propio en el suyo. Pero se han empeñado en mandarse al carajo. Con nosotros dentro, aunque estemos fuera.