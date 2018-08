Tengo un trato con Obama. Un pacto a través de la fundación de su compadre Juan Verde, la Advanced Leadership Foundation, mediante la cual Obama se hizo carne en Madrid y enroló a 300 personas -entre las que me encuentro- para navegar durante un año difundiendo la necesidad y, más aún, las bondades de la Economía Circular. En los correos internos nos llaman líderes: término con el que me siento bastante incómodo -bastante me cuesta liderar mi masiva mismidad, como para tratar de liderar la ajena-; sé que algunos de los enrolados se sienten más cómodos con el término embajadores; me consta que para la ortodoxia académica, para la neoliberal, y para la verdadera izquierda el término adecuado sería charlatanes; yo me siento más cómodo con el término apóstol por varias razones.

Primero por su etimología: como todos ustedes no saben, apóstol viene del griego apostolos (enviado), formado del prefijo apo (fuera, lejos) y stello (yo pongo); bueno, pues a mí con esta singladura, me han puesto bien lejos. Lejos de lo que sé, lejos de mi práctica habitual, muy lejos de lo que se supone que. Segundo porque siempre he querido ser obispo, o cardenal en su defecto, y quedarse en apóstol ya se acerca a lo que podría ser un logro en esta vida.

Tercero, porque lo que vivimos el pasado 6 de julio en Madrid fue una suerte de epifanía pagana, donde más allá de la doctrina -impartida por doctos autores, incluyendo premios Nobel- el bueno de Barak ofició una misa profana, en la que trascendió su mensaje convincente -sí, me convenció- con una forma, un modo, una manera inefable de liderazgo, que sólo había percibido antes, en sagrado, cuando tuve el privilegio de compartir una hora larga de coche con Monseñor Herranz Casado. Y aquí estamos, en Alborán, inmersos en este apostolado por la Economía Circular, reflexionando cómo hacerles llegar al círculo en píldoras de 2.440 caracteres.

Lo vamos a intentar a través de la geometría; empezando por el punto, del que dice la wiki: "Describe una posición en el espacio, determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecidas". Bueno, pues este es mi punto respecto del sistema de coordenadas conocido como Globalización. La semana que viene, de la mano del gran Javier Moreno Ibarra -con quien, a ratos, repienso el mundo mientras él repiensa Extremadura-, saltaremos al plano y a los mapas, con la rosa de los vientos prendida en la solapa, que diría mi primo el Lisboeta.