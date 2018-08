La 'tournée' del PP

El Partido Popular no ha querido desaprovechar el verano para hacer oposición en Capitulares y ha optado por convocar cada día a los medios de comunicación en un barrio de la ciudad para denunciar lo que, a su juicio, no está haciendo el cogobierno. Es más, incluso han querido que sea el candidato a la Alcaldía y portavoz municipal, José María Bellido, el que tenga el protagonismo en esas comparencias. De momento, la tournée del dirigente no les está saliendo mal del todo, sobre todo por la inacción del gobierno local, que se prodiga muy poco en este agosto para explicar sus proyectos.