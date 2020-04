Los expertos claman para que se hagan test masivos. Cada día que pasa durante la crisis de nuestras vidas sin su multiplicación es un día perdido, dicen. Serán unos expertos distintos a los que se hace caso. No entraré hoy en la insistencia de la improvisación que nos gobierna para no acelerar ni los pulsos ni los ánimos, que al menos aquí se rectifica y no se invita a nadie a beber lejía o inyectarse desinfectante (no vaya a ser que despertemos a la bestia que todo incapaz al mando tiene a su lado, susurrándole al oído palabras de amor). Ansiedad, ese es el escenario a evitar. Y la ansiedad se cura con información y análisis. Sobran la propaganda y la ocurrencia. Y, sobre todo, la propaganda de la ocurrencia.

La ciudadanía no es idiota. El nivel de responsabilidad que este país ha dado y sigue ofreciendo es digno de admirar. Sin entrar en las bondades del estado de alarma, con luces y muchas sombras, hemos hecho, con carácter general, una renuncia consciente de nuestras libertades individuales para ponerlas al servicio de un bien mayor. Lo hemos hecho, y lo seguimos haciendo, para que las autoridades puedan gestionar con tino esta situación inédita sin demasiadas limitaciones y con un caudal de poder también inédito. Esa renuncia no la hemos realizado porque seamos irreflexivos o indolentes, o sencillamente borregos bienmandados. Al contrario, la hemos hecho porque hemos valorado mucho más el fin que los medios y, aunque tengamos dudas (democráticas e intelectuales) de que el estado de alarma ampare estas medidas impuestas, las hemos acatado y cumplido - y lo seguimos haciendo-, insisto, religiosamente. No hemos discutido, aunque se podría, la oportunidad y su adecuación. Hemos centrado el objetivo en lo urgente: contener el contagio.

Aun cuando no está logrado, empezamos a presagiar el regreso. Y es lógico porque tenemos que alcanzar el punto de equilibrio entre la protección de la salud y la reactivación económica. Un país que no produce, pero que debe emplear recursos ingentes frente al virus, no puede continuar porque es insostenible, esto es de cajón. Llegado a este punto, los test son imprescindibles porque tenemos que volver, pero no deberíamos hacerlo a ciegas. No es el azar el que debería determinar la suerte que corramos, sino un plan (¡qué gran virtud la de las palabras simples!) que defina la acción (¡qué necesidad de hechos!): disponer cómo, a quién y cuándo se harán los test. Antes de recibir los improperios de los coristas, señalo: controlados en los domicilios de confinamiento, -como mínimo- al máximo de la población activa, e inmediatamente, que quiere decir ya, con los recursos que haga falta cuando haga falta, como dijo el presidente hace más de cuarenta días. El resto son vainas, niños con patinete, paseos cortos, palabras alambicadas y a cruzar los dedos. No entregué mi libertad para que la lleven al casino. Y advierto: no votaré a tahúres. Hagan los test, más, por favor.