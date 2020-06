Sin cuestionarlo, en un principio, nos quedamos en casa. Pasaron días, semanas, meses. Sentimos miedo, incertidumbre, preocupación; nos movimos de la incredulidad al pavor, rompimos con nuestras rutinas, nuestras pautas, nuestros días y lo que éstos encerraban; aprendimos a disfrutar de lo nuevo, pusimos el prisma en positivo e intentamos convencernos de qué podríamos sacar bueno de aquello. Abrazamos más que nunca a los convivientes, mientras más que nunca nos faltaban los abrazos de los que teníamos lejos. Llegaron las fases, salimos del cero. Actividades permitidas, aforos progresivos, destinos, tareas, ocupaciones a retomar, espacios de los que redisfrutar. Las etapas de lo permitido, lo controlado, lo acotado, lo limitado y lo nuevo. Nueva realidad con nuevas formas de sentir, condicionadas y coloreadas por lo vivido.

Sea como haya sido cada confinamiento, siento que el miedo y la prudencia nos han tornado más selectivos. Las sensaciones que se han ido sucediendo en cada uno de nosotros, nos han dejado más exigentes. Ya no todo sirve, no todo ni todos nos valen, ahora nos quedamos solo con lo que suma. En estos tiempos, no se arriesga, se opta por lo seguro, por los seguros, por los que nos suman. A la hora del retorno, el filtro de lo que compensa se ha vuelto más estrecho. Quedadas y encuentros que aporten con los que nos aporten; bordear y hasta traspasar los límites de las distancias marcadas, por quien merece la pena. Por los que han estado, nos han cuidado, por los que nos han echado de menos y nos lo han hecho saber y sentir en tantos días, por los que tanto nos han faltado. La manera de afrontar lo que viene, va a estar condicionada para cada uno por la forma en que hayamos vivido la excepcional primavera.

Estoy convencida de que no hace falta experiencia dura ninguna para valorar lo bueno que tenemos, tan solo paso por aceptar que el tiempo y las experiencias nos pueden volver algo más exigentes y aportar algo de conciencia a lo afortunados que podemos ser por cuestiones varias. Ahora, de manera especial, para dar el paso, mascarilla en rostro, guantes en mano, gel hidroalcohólico en el bolso, rozar los codos y abrazarnos con los ojos. Tiene que merecer la pena.

Disfrutemos como pensamos que lo haríamos cuando no podíamos disfrutar de lo y los que nos suman, de lo y las que tanto nos enseñan. Aprovechemos como hemos pensado que lo haríamos cuando no podíamos. Elijamos bien, elijamos conscientes. La primavera da paso al verano y, después de todo, no seremos los mismos en otoño.