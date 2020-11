Están solos, nosotras no

Ellos podrán decir lo que quieran porque nosotras responderemos más fuerte. Ellos intentarán negar la realidad, pero nosotras no dejaremos de contarla. Ellos querrán imponer su doctrina, nosotras seguiremos en la lucha. Intentarán manchar todo con su discurso negacionista, pero no dejaremos de destapar las vergüenzas del patriarcado.

Podrán frenar cuantas declaraciones institucionales quieran, pero nunca pararán al movimiento más fuerte que existe a nivel mundial. Querrán que se prohíban manifestaciones en recuerdo de las víctimas mientras aplauden las que tienen a un 90% de presencia masculina, sin embargo nosotras volveremos a las calles con pandemia o sin pandemia.

No van a ganar con mentiras el espacio de realidad que conseguimos abanderar con datos y cifras horribles, tremendamente tristes. Da igual el púlpito al que se suban, lo simpáticos que sean por los pasillos o el lazo familiar que nos una a ellos. No van a poder derrocar todo lo avanzado porque no se lo vamos a permitir. Se creerán con más fuerza que nunca por los megustas que consigan en redes sociales, creerán que los cargos y los carguillos les dan más alas de las que no tienen. En ningún ámbito, en ninguno, su palabra resonará más enérgica que la nuestra.

Su ridiculez será evidente ahora y siempre y pasarán a ocupar la galería de la vergüenza nacional. Porque en esta lucha no son nada más que ecos lejanos cuyas palabras se pierden más rápido que su capacidad de reunir consciencia y reflexión. No nos vamos a dejar pisar porque no tienen ni la más mínima capacidad de hacernos abdicar.

Lo decimos hoy, 25 de noviembre, pero lo repetiremos mañana, pasado y cuando haga falta. Nada de lo que hagan afectará a la lucha contra la violencia de género. La ultraderecha, Vox, los negacionistas, los fascistas, los tardofranquistas... No compraremos ninguno de sus discursos ni le reiremos ninguna de sus gracias. No dejaremos de destapar sus mentiras para contar la verdad, la única verdad: que la violencia machista existe y que los hombres matan a las mujeres por el simple hecho de serlo. Sin medias tintas, sin cobardía, hablando claro y sin dejarnos pisar. La lucha continuará le pese a quien le pese y la calle será nuestra por mucho que lloren. Ellos están solos, nosotras no.