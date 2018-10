No tan socialista

Sólo Andalucía parece resistirse al cambio. Es la única Comunidad Autónoma que ha sido gobernada por un solo partido de manera ininterrumpida desde las primeras elecciones autonómicas. Incluso la Baviera española, mi Galicia natal, ha sido gobernada -muy mal- por un bipartito de socialistas y bloqueros, Cataluña por no nacionalistas -nacionalistas bajo siglas no independentistas, mejor dicho- y el País Vasco por el PSOE gracias a la generosidad del ejemplar PP vasco.

Si lo anterior es indiscutible, no lo es menos que el análisis del comportamiento electoral de los andaluces a lo largo de los últimos veinte años muestra datos sorprendentes. El PP ha sido la fuerza más votada en Andalucía en numerosas ocasiones y con ocasión de todo tipo de elecciones: en las generales de 2011 consiguió casi diez puntos mas que el Partido Socialista, siete puntos más en las municipales de ese mismo año, dos en las generales de 2016 y hasta venció en las autonómicas de 2012 quedándose a un paso de la mayoría absoluta. En Galicia, sin embargo, jamás ningún partido ha osado en elección alguna acercarse al PP en número de votos. ¿Es, pues, Andalucía socialista? No tanto como se repite machaconamente.

Que el partido se juega en el centro político lo demuestra que, en apenas tres años, se pasó de una victoria contundente del PP en las generales de 2011 a una no menos clara del PSOE en las autonómicas de 2015. Sólo la existencia de una muy importante parte del electorado dispuesto a cambiar el voto y de votar indistintamente a PP y PSOE puede explicar tal cosa. Obviar ese hecho y acentuar un discurso que los medios y los votantes sitúen muy a la derecha puede evitar una cierta hemorragia de votos del PP hacia VOX, qué duda cabe, pero también cortocircuitar ese trasvase de votos que, lejos de adhesiones inquebrantables, se produce con naturalidad en Andalucía y que, sorprendentemente, no ha penalizado suficientemente en las autonómicas la incompetente gestión que la mantiene sumida en niveles de paro tercermundistas o la corrupción clientelar que se ha multiplicado.

Que nadie dude que el socialismo andaluz se echará en brazos de Podemos si la aritmética lo exige. Sin duda el voto útil para evitar una Andalucía podemizada es el popular que permita articular una mayoría alternativa asegurando gestión eficaz, regeneración democrática y moderación, pero también sin ningún género de dudas ciertos discursos capitalinos, por bienintencionados que sean, allanan el camino del victimismo que tan bien sabe explotar doña Susana. El sistema educativo es muy mejorable pero no se puede generalizar con los niños andaluces; la corrupción ha campado a sus anchas pero no se ha gastado más en burdeles que en educación; hay déficits democráticos pero no hay, por fortuna, parecido alguna con la Cuba castrista. Andalucía, simplemente, está mal gestionada y con eso es con lo que hay que terminar.