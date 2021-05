El sentimiento de la serpiente

En el Reino Unido se ha presentado un proyecto de ley de bienestar animal que por primera vez reconocerá a los animales como seres con sentimientos y garantizará que la sensibilidad animal se tenga en cuenta al desarrollar cualquier política del Gobierno a través de la creación de un Comité de Sensibilidad Animal. Respeto mucho este país (pese a todo, sí, pese a todo: no me obliguen a hacer comentarios rancios del tipo ya nada es lo que era) y admiro su liderazgo en civismo, incluidas las iniciativas pioneras contra el maltrato a los animales, desde la ley contra el trato cruel del ganado (Richard Martin's Act to Prevent the Cruel and Improper Treatment of Cattle) de 1822 al actual proyecto de ley pasando por la Animal Protection's Act de 1911.

En el Nodo se veía a bomberos y bobbys ingleses desplegando toda una logística para bajar un gatito de un poste o salvar a un perro de una inundación cuando aquí los niños se divertían maltratando o matando perros, gatos y pájaros. Por lo visto no tuvo mucho efecto en los infantes españoles la ley de 1896 que prohibía la caza de aves insectívoras, de la que nacieron los hermosos azulejos que aún se pueden ver en las puertas de algunos colegios ("Niños, no privéis de la libertad a los pájaros; no los martiricéis y no destruyáis sus nidos. Dios premia a los niños que protegen a los pájaros, y la ley prohíbe que se les cace, se destruyan sus nidos y se les quiten las crías"). Todo mi respeto pues a Inglaterra, además de mi devoción literaria, por ser cierto lo que ha dicho el ministro de Bienestar Animal: "Reino Unido siempre ha liderado el camino en materia de bienestar animal y, ahora que hemos dejado la UE, somos libres de impulsar los más altos estándares de bienestar animal en cualquier parte del mundo".

Pero he de reconocer que al leer la noticia me quedé un poco turulato. Que algunos animales tienen sentimientos lo saben cuantos tienen un perro o un gato, o han visto a las hembras mamíferas proteger a sus crías. Pero sobre los sentimientos de una coquina o los derechos de una cucaracha tengo mis dudas. Afortunadamente la ley se refiere sólo a los vertebrados. Aunque me vuelve a desconcertar pensar en los sentimientos de una serpiente (salvo que se trate de la Ka de El libro de la selva de Disney cantando Confía en mí) y las emociones que su mirada expresa.