EL PP ha presentado su enmienda a la totalidad contra la amnistía en un gesto inútil. Con tal de aferrarse al poder, Pedro Sánchez ha dictado, con su puntito de cinismo, que borrar los delitos de los independentistas es lo mejor que podía pasarnos. Ha cedido tanto al chantaje, que no recuerda quién era. Como ya celebran sus partidarios, nadie podrá negarle que pasará a la historia liderando la segunda Transición, tras pisotear su palabra. Si la primera la presidió el consenso, la de Sánchez será la Transición de la discordia. De la Transición para el 85% a una nueva vía para el 40%. Las reglas las marcarán los conciertos económicos con vascos y catalanes. Del 'café para todos' al 'café para unos cuantos y achicoria para el resto'. Del modelo del 78 de autogobierno para las 17 autonomías sin distinción, a una España asimétrica con ciudadanos de primera y de segunda. Todo bien atado con sus socios. Y lo asombroso es que otras regiones, empezando por Andalucía, huérfanas de ideas y de iniciativa propia, les compran la idea de que son las comunidades y no los ciudadanos las que deciden dónde van los fondos de compensación territorial. Si existiera una casilla en la Renta, muchos se sorprenderían sobre a qué regiones querríamos los españoles que fuesen nuestros impuestos.

A Andalucía le va mejor cuando apuesta por su propia reforma fiscal que cuando imita a otras regiones. "Los genios copian y los mediocres imitan", decía Paco de Lucía. Gran verdad. ¿Por qué pedir lo mismo que los catalanes? ¿Por qué exigir los Cercanías ahora? ¿Y por qué con la misma cantidad que ellos y no el doble? Los debates a ninguna parte abonan el terreno de Sánchez porque todos quedan retratados bajo el lema 'de la Transición a la Transacción'. El líder del PSOE ni pestañea al ceder en Cataluña un concierto como el vasco. La soberanía fiscal sólo es una más de las exigencias que Esquerra le impone tras la quita de los 15.000 millones de la deuda. Rabiamos con la amnistía y olvidamos que la partida también está en la pela. Y a sus aliados "progresistas" de Bildu, con objetivos de mayor calado, les sirven en bandeja Pamplona. La fiereza con que Sánchez intenta imponer un cordón sanitario a Vox es inversamente proporcional al servilismo con que se humilla ante los independentistas. No se trata de negarles que participen en las instituciones, nada más lejos. Pero que les apoye, incluso a espaldas de su partido, sin que hayan condenado el terrorismo es lamentable. No le remorderá la conciencia porque es un caníbal de la política, un auténtico killer, un superviviente nato con un olfato brutal, capaz de elevarte para hundirte sin vacilar, con la misma sonrisa con que mantiene a la tropa firme. Ha cedido Andalucía y un puñado de comunidades, pero le basta con avanzar en Cataluña, País Vasco, Navarra y poco más. Amnistía para todos y que grite la oposición, la segunda Transición está en marcha.