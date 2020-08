¿No saben que vamos tarde?

Veremos a los padres cantando Over There y It's a Long Way to Tipperary -canciones para darse ánimos durante la Gran Guerra- mientras sus hijos van a clase en patriótica y cívica afirmación de la nueva normalidad como los jóvenes del 14 iban al frente? Por una parte, el Gobierno y los 17 ejecutivos autonómicos no acuerdan criterios que pongan orden en el actual estado de incertidumbre; criterios a su vez sujetos a las distintas situaciones que, en cada autonomía, cada provincia y hasta cada ciudad y cada pueblo, se dan. Por otra, familias y enseñantes piden clases presenciales y 100% seguras, lo que en la actual situación es imposible (Juanma Moreno: "Una vuelta al c0olegio segura, cien por cien, no existe, igual que no existe una vuelta segura al trabajo, porque no existe seguridad cien por cien en ningún lugar del mundo").

Dos frentes se han formado. Uno es el de un insólito maridaje entre progresistas y liberales exigiendo clases presenciales, ya sea para no agrandar las brechas digitales, educativas y sociales o para que la máquina de producción no se pare. El otro es el de los padres que, a la vista de cómo se están haciendo las cosas, no confían en las garantías que se les ofrecen. Se les denomina despectivamente "familias insumisas" y se les advierte y/o amenaza de que la ausencia a clase se considerará absentismo.

Hay que contratar un alto número de docentes y sanitarios para garantizar los desdobles y el cumplimiento de las normas de prevención. Hay que multiplicar los espacios para garantizar la separación entre los escolares. Y estamos a poco más de dos semanas del inicio de curso. Pese a ello, la ministra de Educación no se reunirá con los responsables autonómicos hasta el próximo martes 25. La incertidumbre la ha resumido el presidente del Consejo de Directores de Colegio de Madrid: por un lado, "las familias y profesores estamos de acuerdo en que la educación presencial es totalmente necesaria para el desarrollo tanto educativo como social"; pero "hay muy poca información" y "no tenemos los medios necesarios para tener una vuelta segura a las aulas", por lo que "hay intranquilidad entre profesores y familias". Concluyendo: "Vamos tarde, pero estamos a tiempo de gestionar una vuelta a las aulas con mínimas garantías si se toman de manera urgente medidas para hacer sostenible la educación presencial". No parece que vayan las cosas por este camino.