Un roscón de Reyes de récord, pero en solidaridad

Se ha convertido ya en toda una tradición lo de pasar una tarde festiva en Lucena con el roscón de Reyes gigante que se elabora cada año y que en esta ocasión tenía unas dimensiones de 150 metros. Si se trata de un récord, o no, es lo de menos, ya que el objetivo de esta iniciativa es hacer partícipes a los lucentinos de un gesto solidario en estas fechas. La recaudación ha ido en esta ocasión a la asociación Autismo Córdoba, una colectivo que se está esforzando cada vez más por hacer visible esta patología. De lo que no hay duda es que sin la maestría de la confitería de Nuestra Señora de Araceli no hubiera sido posible esta tarde de dulce en Lucena.