Concluye la semana con noticia que, muy probablemente, ha de resultar de plena satisfacción de todos los mortales que por el mundo pululamos. Muy especialmente, creemos que ha de ser elogiada por quienes gozan de la condición humana de progenitores. Y progenitoras, (léase papás y mamás). Nos referimos a información que nos es facilitada por los… mentideros políticos de turno (léase por algunos medios de comunicación) que, en cumplimiento de su obligación de informar, han tenido a bien anunciarnos, en páginas preferentes, un singular acontecimiento, que no es otro que el que referimos, copiado de la portada de este periódico -edición del martes de la semana en curso- y del que fusilamos literalmente el siguiente contenido:

Título:"La Junta refuerza la concertada como eje de su modelo educativo". Subtítulo: Mediante un "… nuevo decreto, permite la… libre elección en municipios con centros con concierto".

¡Aleluya…!. Por una ansiada decisión: la libertad para la elección del centro que resulte de las preferencias de los responsables de los… retoños escolares de cada cual. Se desprende que, a veces, el juzgador resuelve como el legislador estableció. Sucede… a veces.

Tenemos la certeza de que la decisión adoptada por la Administración Educativa del actual Gobierno Andaluz no ha de resultar exenta de críticas. Quizás por aquello de que nunca llueve a gusto de todos. Y, así, surgen unos… reparos que -hay que decirlo- no siempre está exentos de ciertas dosis de cinismo, como lo prueba el incuestionable hecho de que muchos de los profesionales de la defensa de la enseñanza pública acudan, luego, a los centros privados para formar a sus vástagos.

En todo caso, parece aconsejable recordar que la libertad de elección de Centro Académico por los padres es un Derecho con rango de Constitucional y, en consecuencia, no nos queda otra que acatarlo. No atacarlo. Ouséase: Guste o no, "Hay que roelo", que diría un castizo gallego.

Y, como tal (Derecho), la "concertada" no precisa del… "refuerzo" que la Administración Educativa Andaluza pretende endonarle so pretexto de un pretendido "… modelo educativo". Digo. Porque, a juicio de "Las Tendillas", el legislador, entre otras lindezas, dejó establecida, con claridad meridiana, la libertad para elegir el Centro que resulte preferente a quien o quienes resulten ser responsables de nuestros estudiantes.