¡Hay que roello...!

Parece que una mayoría (más que suficiente) de formaciones políticas han llegado a un acuerdo por virtud del cual la Comunidad Autónoma Andaluza estará en condiciones de disponer, en breve, de un nuevo gobierno que, contra todo pronóstico, sustituirá al anterior, del PSOE durante los últimos 36 años. Obviamente, si el "cambio" cuaja como se prevé, ello será por mandato de quien dispone de inapelable derecho y autoridad para ello: las urnas, reflejo de la voluntad de los votantes. Dizque el Vaticano utiliza habitualmente una expresión: "fumata blanca". Es la forma con la que, tras las deliberaciones precisas, se nombra, y anuncia, el nombramiento de un nuevo Papa. El momento político actual de Andalucía, también va a ser objeto de solemnes nombramientos. No de ningún Papa, pero sí de un nuevo ejecutivo en la Comunidad Autónoma.

-¿Es de esperar que el dicho nombramiento vaya a ser objeto de alguna… "fumata", al estilo Vaticano? Pues a nuestro… parescer (?) va a ser que no. Porque no va a contar con el beneplácito de todo quisque. No solo por obvias razones políticas -que, como las meigas, "haberlas haylas"- sino también porque, como es sabido, no faltan responsables de la cosa pública a los que el Vaticano puede producirle sarpullidos. En todo caso, de prosperar el… "cambio", resultaría un singular acontecimiento: Ni los más optimistas auguraban unos resultados que propiciaran el fin de la larga etapa socialista al frente del gobierno de la Comunidad andaluza.

El… "acontecimiento" nos parece que, en efecto, tiene la condición de "singular". Pero no la de "imposible". Digo. Porque en el juego político ocurre como en los deportes: No siempre gana el favorito. Ejemplo: Corría el año 1967. El Real Madrid, en plena cresta de la ola a la sazón. El más goleador y menos goleado. Se enfrentó a un modestísimo Pontevedra CF. La contienda se saldó con una humillante derrota del Real Madrid por un contundente 3-0. Los gallegos celebraron la victoria con la expresión… "¡hay que roello!" que tanta tinta ha hecho correr.

Ahora, el PSOE-A no parece estar en condiciones de celebrar nada. Solo lamentar que las urnas le han propiciado un hueso duro de roer.