El ridículo de Inés Arrimadas

Quien presente una moción de censura en plena segunda ola (de la pandemia) es un irresponsable y tiene un problema moral. Es lo que dijo en octubre Inés Arrimadas. Temprano madrugó la madrugada y más temprano cambió de opinión la líder de Ciudadanos. Este miércoles impulsó y negoció con el PSOE una moción de censura para arrebatarle al PP el gobierno de la Comunidad de Murcia y el ayuntamiento de su capital, en plena cuarta ola. Irresponsable y falta de moral, en efecto.

La maniobra PSOE-Ciudadanos en Murcia padecía una deficiencia política y ética evidente: daba la presidencia de la comunidad autónoma a un partido (Cs) que tiene seis escaños en la asamblea regional gracias al apoyo interesado de otro (PSOE) que tiene 17. Hay cierta ilegitimidad de origen en cualquier pacto que conceda más poder al partido más pequeño de los que lo negocien. Lo lógico, y lo más acorde con la voluntad ciudadana, es lo contrario. Suele haber gato encerrado cuando se produce esta circunstancia. En el caso de Murcia, intercambio de cromos (Ciudadanos le quitaba la alcaldía murciana al PP para regalársela a los socialistas) y, sobre todo, operación nacional favorable a los intereses del PSOE, que se atraía los naranja para liberarse a bajo coste de su dependencia de los morados y los negros -por lo siniestros- de ERC. No es casual que el aparato de Moncloa haya sido protagonista de las negociaciones.

No se conoce ningún partido político español que se equivoque tanto en sus tácticas y estrategias como Ciudadanos. Y en ocasiones tan importantes. Se equivocó gravemente Albert Rivera al vincularse tan estrechamente a la derecha y la ultraderecha en la foto de Colón y al rechazar un pacto con Pedro Sánchez, fuera de gobierno o de legislatura, echándolo en brazos de Podemos, lo que era previsible en virtud de su ciega ambición y falta de escrúpulos. Se equivoca Arrimadas. No porque haya pactado con el PSOE igual que pacta con el PP para asegurar la gobernabilidad en cada territorio donde sea menester, sino porque lo haga en la peor crisis sanitaria y económica que conoce Murcia, y España, con pretextos de dudosa fuerza y buscando una sobredosis de poder que los ciudadanos no le dieron. Más sensato me pareció Cs cuando intentó pactar los presupuestos del Estado con el PSOE.

Al final, varios diputados murcianos de Cs se han echado atrás y votarán contra la moción. Arrimadas ha hecho el ridículo.