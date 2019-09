Un respeto, por favor

No, no teman, hoy no me voy a subir este tejado desde el que veo la vida de una forma cantadoriana para discernir sobre el hecho de que una vez más nuestros políticos no hayan llegado a un acuerdo para formar un gobierno para España y nos obliguen a vivir una nueva campaña electoral donde volveremos a escuchar esas promesas que no valen con las que nos calientan la cabeza desde hace cuatro años. Cuatro citas con las urnas en cuatro años, parece algo de chiste y no niego que el título de esta columna le vendría como anillo al dedo a quienes continúan demostrando que en este país escasean los políticos de altura. Pero el título de esta columna se refiere a otro tema. Los políticos en general no merecen que me suba a este tejado a hablar de ellos, aunque me voy a permitir el lujo de hablar de uno a modo particular, del exconcejal del PP del Ayuntamiento de Córdoba Juan Miguel Moreno Calderón, quien dimitió de su cargo hace unas semanas por motivos de salud. Juan Miguel, más que político, es un lujazo de persona, de esas que escasean en la vida pública. Un lujazo que se demuestra, por ejemplo, con una anécdota que me ocurrió con él y que puedo contar ahora que se ha ido del Ayuntamiento. Recuerdo cuando estando en la oposición, tras una rueda de prensa que dio con unas compañeras de su partido en la que parece que le obligaron a ser cañero contra el entonces equipo de gobierno municipal del PSOE e IU, me llamó por teléfono para pedirme que suavizara sus críticas, que él no quería ofender a nadie y menos de esa manera tan gratuita. No fue la única vez que me lo pidió y sé que también se lo pidió a periodistas de otros medios. Ya se te echa de menos Juan Miguel, y lo sabes.

Pero, insisto, hoy me he subido al tejado para hablar de otro asunto. Vaya por delante que cuando escribo de temas relacionados con la Semana Santa no me considero para nada un periodista cofrade. Si acaso, un periodista cofraude que habla del tema como profano en la materia. Lo digo porque voy a defender que uno de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en los últimos años en Córdoba ha sido la celebración de la Magna Nazarena y la posterior exposición de 43 imágenes de 41 hermandades de la capital y la provincia -Por tu cruz redimiste al mundo- que, organizada por la Agrupación de Hermandades y Cofradías en colaboración con el Cabildo, se puede visitar hasta el próximo domingo en la Mezquita-Catedral. Fueron miles de personas las que vivieron la Magna en las calles de la ciudad y miles las que ya han visitado la exposición. He oído y leído miles de tonterías en contra de una y otra por el mero hecho de tratarse de algo de índole religioso, miles de tonterías que pocos dirían en contra de otro tipo de acontecimiento de otra índole. Así que, un respeto, por favor.