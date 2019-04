No sois capaces de verlo porque os sentís aludidos por un tuit sin nombres. Porque qué pena que ahora con todo esto vosotros también lo pasáis mal. Porque no nos fiamos de ninguno y qué malas que no todos somos iguales. Que dónde vais generalizando que ese no es el camino. Que si queréis os lo explicamos porque parece que no os enteráis. Mira qué lástima que ya ni acercarme a una tía puedo.

No sois capaces de verlo porque ha habido mejoras, que hace unos años no mandaba aquí una sola tía y ahora os dan hasta columnas de opinión. El tema está tan trillado que no esperas que haya que volver a explicarlo (aquí también ha habido mejoras, dónde va una tía explicando cosas).

Que los asesinatos y las manadas son las consecuencias de un sistema que ahora se tambalea, pero que no se acaba. Y no se va a acabar si seguís alzando la voz como un pobrecito ofendido que no se siente identificado con eso que gritamos. Porque si no te sientes identificado, no hace falta que lo dejes claro. Si no te sientes identificado, a lo mejor deberías callarte y no insistir en que no eres así porque al final mira, qué ridículo.

Y no os pongáis así, nos decís, porque perdéis toda la razón con esas formas y esas generalizaciones. Nos dejamos los nervios y las intensidades en rebatiros los argumentos caducos que sostienen el sistema y al final va a resultar que son nuestras formas lo malo de todo esto.

Ha habido mejoras, sí, pero escasísimas. Tan escasas que el debatir con vosotros sobre generalizaciones, ofensas y formas ocupa una mierda de columna de opinión. El nivel, la verdad, está bajito.

Que yo intento entenderos, pero es que no puedo. A lo mejor ya ni lo intento, también os digo, pero mira, gasto tiempo en hablar del tema que ya es más que lo que vosotros empleáis en preguntaros por qué os sentís ofendidos por un tuit y por qué hablamos de eso y no de toda la mierda machista que nos rodea.

Ansío con todas mis fuerzas hacer un capítulo dos de esto que se titule 'Celebremos' escrito tras una conversación donde no haya perdido los nervios ni las intensidades y la cual no haya empezado con vosotros sintiéndoos aludidos ni ofendidos.

Pero creo que eso no va a ocurrir dentro de poco. Así que sintiéndolo mucho seguiré descargando todas mis energías explicándoos cosas, que ya está bien eso de que seáis vosotros los que sepáis de todo.