¿En qué quedamos?

El anuncio de las cooperativas en el que reclaman que se autorice un contingente de 500 trabajadores extranjeros para las campañas agrícolas, sobre todo la de la aceituna y la de los cítricos, contrasta con la realidad del paro en Córdoba, a unos niveles muy altos. Es más, los sindicatos vienen reclamando que no se autoricen este tipo de medidas, ya que consideran que en el campo cordobés hay trabajadores suficientes como para realizar estas tareas, una visión que no comparten estas entidades. Al final, si no hay acuerdo, el que pierde de nuevo es el agricultor. Y ya son demasiadas veces.