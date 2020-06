No resultan infrecuentes los errores -despistes, pifias, descuidos…- en los que solemos incurrir cuando parlamos o emborronamos unas cuartillas de contenido susceptible de enjuiciamiento por quien -o quienes- se empeñen en seguir leyéndonos. Sirva como ejemplo (de "gazapo") el que referimos en nuestra "opinión" (del pasado sábado en este mismo periódico), en la que hemos tratado de razonar la… "imposibilidad" de que unos "militares encuentran ancianos conviviendo con cadáveres en Residencias…".

Obviamente, la "convivencia" solo es posible "inter vivos". La… "convivencia" entre "ancianos" y "cadáveres" no es posible. O -parodiando al torero Rafael Guerra Guerrita"- "Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible". Hacer aquí un… listado de "Lo que no puede ser no puede ser…" precisaría de un espacio periodístico del que, obviamente, no disponemos. Algunos son de muy reciente… factura. Un… poner:

El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con un Vicepresidente (VP) Segundo. Su nombre: Pablo Iglesias. Pero todos lo conocemos por… El Coletas. No nos parece frecuente -y mucho menos, ético- que un político con responsabilidades de gobierno sea conocido por un mote. Tampoco nos encaja el plural del mismo, "Coletas": solo exhibe una. Por tanto, el dicho apodo debería ser sustituido por… "El coleta", (todo junto). No COL-ETA.

Por otra parte, disponemos de sobrados elementos de juicio como para concluir que el susodicho parece muy interesado en distinguir entre Residencias Para Mayores (RPM) públicas y privadas. Pero, mal que le pese, la… titularidad de las Residencias carece de relevancia. Porque, en todo caso, desempeñan una función pública. Ello implica que el funcionamiento de las mismas está sometido a rigurosísimo control de las Administraciones Públicas.

Sin embargo son los "…militares (quienes) encuentran los ancianos conviviendo con cadáveres en Residencias…" (Sic). No fueron los Servicios de Inspección (que lo fiscalizan todo, hasta los pucheros) quienes... "encontraron" a los "ancianos conviviendo con cadáveres…". En consecuencia, podemos -y debemos- concluir, respecto de las Administraciones Públicas, lo siguiente: O han vulnerado flagrantemente sus obligaciones de colaboración y control de las RPM. O han cumplido. Pero ocultando los resultados a las autoridades competentes.

En ambos supuestos, sí creemos procedente que, por quien corresponda y caiga quien caiga, se declaren "investigados" a todos los gerifaltes administrativos de las Residencias. Empezando, obviamente, por su responsable máximo: "EL COL-ETA".