El 'procés' madrileño

Seguro que ustedes recuerdan una película dirigida por Stanley Kubrick titulada Barry Lyndon. Con una banda sonora inolvidable a cargo de The Chieftains y una fotografía excepcional, la historia basada en una novela de William Thackeray contaba a modo casi de documental la azarosa vida de su protagonista y la de un buen número de personas más durante el XVIII en tiempos de la Guerra de los Siete años. Durante el relato todos ellos vivían como podían, movidos unos por el amor, otros por el rencor, la mayoría por la avaricia y la ambición. Y al final, una voz en off escrita por Thackeray, recuerda que buenos unos y malos otros, vistos años después y con el paso del tiempo "todos nos parecen iguales".

Lo he recordado escuchando a algunos de nuestros políticos, tan incapaces de llegar a acuerdos, pero al mismo tiempo "tan iguales". Contemplo a gentes de Vox y del PP animando en Madrid a la desobediencia y acudiendo a manifestaciones en las que se defiende el derecho autonómico por encima del nacional, y me pregunto si Ayuso es consciente de su giro hacia el abertzalismo madrileño, o si Casado ha decidido abrazar las teorías de Puigdemont en sus enfrentamientos con el Gobierno central. Porque cuando los oigo hablar de los derechos de los madrileños y madrileñas me acuerdo de Ibarretxe. Madrid ya tiene su propio procés y lo que se argumentaba desde el nacionalismo catalán contra el Gobierno de Rajoy, ahora se oye en las voces madrileñas de PP y Vox en contra de Pedro Sánchez. Pero el argumento de Thackeray también es aplicable a Podemos y al PSOE, más dedicados a "diferenciarse" entre sí, que con los malos gobiernos a los que tanto se asemejan. Los únicos que sólo se parecen a ellos mismos son la mal llamada izquierda abertzale (dado que no son de izquierdas, ni patriotas). Ahora se han vuelto críticos de televisión y en una muestra más de su inadaptación a todo lo que ha pasado tras las guerras carlistas, proclaman que Patria no les gusta por ser el relato de los torturadores, algo sorprendente porque lo que cuenta esta magnífica serie y novela es el asesinato por la espalda de un empresario.

Recuerdo también a Lorca, quien temía a los patriotas con los ojos vendados ante lo que estaba más allá de sus territorios; y concluyo que Thackeray tenía razón, que en lo esencial somos iguales, y que desgraciadamente sólo nos separa el tamaño que damos a ese territorio imaginario al que decidimos considerar equivocadamente como el "nuestro", cuando siempre es de todos, y nada, ni nadie, nos es ajeno.