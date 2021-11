Sin primarias en el PSOE

Cuando apenas quedaban unas horas para el inicio del congreso regional del PSOE de Andalucía, la precandidata a la secretaría general de los socialistas cordobeses, Carmen Victoria Campos, decidió retirarse de la carrera electoral. Su decisión supone que no habrá primarias en la provincia y que, si no hay sobresaltos de última hora, Rafi Crespín será la próxima secretaria general del PSOE en la provincia. En el partido se ha acogido con alivio esta decisión de Campos, pero no por temor a los resultados, sino porque empieza a haber cierto hartazgo en la militancia con tanta convocatoria a las urnas.