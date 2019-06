Esto sí es política

Ciudadanos debe comenzar a gobernar, decidir dónde y con quién se pacta también es gobernar. Si los naranjas replican la fórmula andaluza en todas las comunidades y municipios -con Vox dentro o fuera, eso es casi lo mismo-, sólo será un partido subalterno de la derecha, habrán renegado para siempre de su liberalismo original. El liberalismo es en sí radical, pero no impermeable: los cordones sanitarios son para los extremos. Este lunes hay una reunión de la dirección naranja, la parte más templada -la de Garicano y Toni Roldán, también la de Valls- va a intentar deshacerse del yugo de Colón, podrá haber alianzas con el PP, pero también con el PSOE. Y en todos los niveles. En Castilla y León, como en la Comunidad de Madrid, hay gobiernos con más de 30 años y con más porquería de la que nunca llegó a tener el PSOE andaluz. En Navarra como en Barcelona, no pueden permitir que plazas tan importantes caigan en manos de independentistas. No en estos momentos. La condición indispensable para no equivocarse del todo -los aciertos plenos en política son imposibles- es que escuchen a sus votantes y a las formaciones locales. Ellos saben. Y, una vez aclaradas las geometrías del 15 de junio, Albert Rivera debe decidir si quiere conjurar el populismo de izquierdas de Pablo Iglesias. Ante eso, que explore el pacto a Sánchez.