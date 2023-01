Ha llegado el frío, nada de lo que extrañarse. Ya era hora de que descendiese el mercurio del termómetro, a pesar de la Navidad que hemos pasado en mangas de camisa. En verano hace calor, en invierno, frío. Eso dice la lógica, y eso suele pasar, aunque ya pasa de forma menos uniforme, por eso que se llama cambio climático y del que muchos reniegan, como si se tratara de un tabú sagrado y terrible que es mejor no nombrar. Ha llegado el frío, sí, hemos bajado de cero, que eso es rasca de la buena, y como viene sucediendo desde hace unos años, la noticia del frío viene aparejada a otra que me horripila, y que nos debería avergonzar como sociedad.

Me refiero a la llamada pobreza energética. Y que no es más que no poder conectar el brasero, el radiador o el climatizador porque no se cuenta con el suficiente dinero para pagar la factura de la electricidad. Así de simple. Algo que se ha incrementado en los últimos tiempos, como consecuencia de la subida de la energía, especialmente de la electricidad, que como un Usain Bolt se ha empeñado en batir sus propios récord, un día tras otro. Esto está provocando situaciones que podrían parecer caricaturescas, pero que no dejan de ser muy dramáticas. Ancianos con bajas pensiones que permanecen en la cama, calentitos, hasta el mediodía, para evitar conectar el brasero. Personas que van literalmente forradas, incluso en sus propias casas, para así conservar el propio calor corporal y no tener que consumir electricidad. Y no, no son exageraciones, está sucediendo, y mucho más de lo que podríamos imaginar. Tenga claro, porque es así, que quien padece la pobreza energética normalmente padece otras muchas pobrezas. La alimentaria, por ejemplo, con despensas repletas de macarrones, harina y grasas, y ausentes de pescado o fruta. No todo el mundo puede comprar una merluza o una rodaja de salmón, y la escalada de precios de las verduras ha convertido a los tomates y los pimientos en productos caros, inaccesibles para muchos bolsillos. Hablamos de comer con carencias, renunciando a alimentos que nos benefician por no poder adquirirlos.

O la pobreza cultural, tan evidente, porque si no tienes dinero para encender el brasero, cómo lo vas a tener para comprar un libro, asistir a un concierto o pagar una entrada para ir al cine. Aquí, como en los alimentos, debería haber un esfuerzo de las diferentes administraciones que garantizara el acceso de todos los ciudadanos a la cultura, en la mayoría de sus expresiones. O la pobreza de hábitos saludables, imposible asumir la cuota de un gimnasio, así como una pala de pádel o un fisio para que te ajuste un poquito la espalda. Sí, porque salvo salir a la calle a correr, todo cuesta dinero. O la pobreza tecnológica, de quien no tiene acceso a una conexión fiable y rápida de Internet, o la turística, son demasiadas las personas que no pueden viajar porque no se lo pueden permitir, o cualquier otra necesidad que requiera de dinero, como puede ser la salud mental, por ejemplo, tan desatendida por la sanidad pública. Y todas las pobrezas cuentan con una característica: parecen invisibles. Pero las puede padecer su vecino, con el que comparte el tabique del dormitorio, su amigo, primo o hermano, o usted o yo mismo.

Y si las pobrezas anteriormente citadas esconden grandes dosis de desigualdad y de injusticia, imagínese que empezáramos a padecer la pobreza sanitaria o la pobreza educativa. ¿Qué sería de nosotros, o de nuestros hijos o mayores? Que sólo tuvieran una educación y sanidad de calidad aquellos que puedan pagar. No lo veamos como un imposible, que la amenaza existe, está ahí, muy cerca. Como antes señalaba, la pobreza energética, así como las otras pobrezas, parecen invisibles. Pero solo lo parecen, porque lo cierto es que no las queremos ver, huimos de ellas. Igual que huimos del pobre que duerme en el cajero del banco, porque no queremos tener ninguna relación con él, no queremos parecernos en nada. Y son muchos quienes las padecen, aunque no cuenten con un stand en Fitur ni con acceso a las zonas vip, y ocupan ese espacio que con frecuencia la clase política no localiza en el mapa y que se llama realidad. Hay muchas maneras de ser pobre en la actualidad, y cada día aumenta la lista, algo que no deberíamos permitir, y no sólo por solidaridad. También por precaución: podemos ser los siguientes.