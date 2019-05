Tres playas para Córdoba

Como el verano está cerca, la playa sigue siendo uno de los lugares preferidos para esos días de ocio de las vacaciones o los fines de semana. Lo que ya no se puede decir es que en Córdoba no tenemos playa, ya que este año serán tres las que cuenten con los permisos correspondientes en la provincia. A la de Almodóvar del Río, en el embalse de La Breña, se sumó el año pasado la de La Colada, en El Viso. A esta dos hay que añadir este año la del pantano de Iznájar, cuyo Ayuntamiento ha solicitado ya las autorizaciones ambientales. Por falta de oferta que no quede para dar un buen chapuzón.