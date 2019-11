La pertenencia

No soy noble, ni aristócrata; lo de la saga, la estirpe, no lo siento cercano, pero en estos días, he celebrado mi pertenencia a un colectivo, a un grupo, a una profesión. Me han hecho sentir que formo parte de algo y, de alguna manera, me han puesto por delante que más allá de los avatares que cada uno tiene cuando abre la puerta de su despacho, de su negocio, como individuo y como profesional, sumamos a algo más, podemos y debemos sumar a la sociedad. Hace poco leía a alguien a quien admiro profundamente, al compañero más brillante de esto a lo que me dedico, recordarme qué es lo que hacemos. Ayudamos a la gente. A eso nos dedicamos. Eso decía Pepe Rebollo y eso debemos tener presente. Reflexionando sobre ello y en esa función social, en lo que podemos hacer para, si no solucionar, al menos sí intentar aliviar la situación de la gente que llega a nosotros y pone su problema en nuestras manos, desde la admiración a él y a mis otros maestros -consanguíneo incluido- estoy convencida de que esa máxima debería ser el estímulo para afrontar nuestra tarea. Desvivirnos por intentar imitarlos sería un ambicioso punto de partida.

En ese intento, no tan romántico como puede leerse en unas cuantas líneas, hay mucho estudio, en ocasiones mucha angustia, mucha presión y muchos desvelos, sin entrar en el pellizco que a veces genera aspirar a comer de ello. Como la sociedad, cada gremio cambia y evoluciona, afronta nuevos retos con ella. Avanzamos y, como todos, buscamos la fórmula para el abordaje de los nuevos desafíos.

Leyendo a Pepe, tras el documental La Defensa, por la libertad, y haciendo presentes las historias que siempre escuché en casa, retomo la conciencia de la lucha de una profesión que luchó firme y valiente por la defensa de valores supremos por delante de cualquier interés individual. Por la libertad, por la democracia, jugándose mucho y en ocasiones, perdiéndolo todo, vidas incluidas. Conmoción aparte, todo ello no nos puede dejar indiferentes y debería llevarnos a retomar nuestros días con la responsabilidad de ejercer este oficio honrando y haciendo valer el legado de tantos, que tanto se dejaron en esta tarea, porque, conocer nuestros orígenes, ver de dónde venimos, cómo logramos llegar hasta aquí, podría ser el acicate para trabajar por una sociedad más justa. El estímulo de tener presentes a quienes nos precedieron, ayuda. Soy abogada. Mi Colegio, la institución civil más antigua de esta ciudad, ha cumplido 250 años. Felicidades a mi Colegio y, sobre todo, felicidades a todos y todas mis compañeras, sigamos sumando.