El paro sube en enero

Aunque los distintos estudios revelan que el mercado laboral de la provincia se está recuperando pese a la crisis sanitaria, las cifras del paro del pasado mes de enero no han sido tan buenas como se podía esperar. Así, el Ministerio de Trabajo ha indicado que en Córdoba hubo en ese mes un aumento del desempleo del 4%, aunque los números son mucho mejores que los de enero de 2021. En cualquier caso, y como ocurre cada vez que las estadísticas no son positivas, en esta ocasión no ha salido nadie de la esfera pública a responsabilizarse de lo ocurrido. Cuando los guarismos sean favorables, volverán. Seguro.