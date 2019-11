El panzazo de Sánchez

La prensa tiene la ventaja (frente a los otros medios más inmediatos) del intervalo, esencial para pensarse las cosas, que buena falta nos hace. A cambio, porque nada es gratis, en mañanas como ésta en la que todos hablamos del debate electoral, haber tenido que entregar la columna un poco antes me deja sin margen de comentario.

¿O no? Porque, aunque Sánchez se debatiese la mar de bien, su fracaso es ya inevitable. Con esta convocatoria electoral a la que se tiró de cabeza a la piscina se va a dar un panzazo de los que escuecen, incluso aunque el PSOE sea el partido más votado y hasta si puede seguir gobernando. ¿No estoy siendo demasiado categórico? No. Éstas son mis 10 razones:

1ª) Todos los sondeos adelantan que el PSOE retrocede algo. Convocar para ir a menos es ridículo y caro. En un partido con menos bula que el PSOE, a Sánchez le estarían lloviendo críticas de todos lados. Además, 2ª) el PP va a subir lo suyo, quizá no para aspirar a La Moncloa, pero sí para coger aire. 3ª) Para vendaval, el de Vox, al que Sánchez ha regalado la moviola, el VAR y la segunda oportunidad. El partido, logo verde y lógicamente verde, necesitaba rodaje electoral para alcanzar velocidad de crucero. Pedro Sánchez le ha adelantado los tiempos. 4ª razón) El anunciado hundimiento de Cs es otra pésima noticia para Sánchez, que siempre tenía el comodín del pacto con Rivera. Y va a perderlo.

Los pactos entre izquierdas y nacionalistas puede que sigan sumando, pero se han vuelto aún más complicados que cuando no los rechazó, porque 5ª) Sánchez no se ha comido a Iglesias como soñaba. Podemos aguanta, a duras penas, sí, pero aguanta, y llegará endurecido y resabiado a cualquier negociación. 6ª) Más País va a pinchar en hueso y Errejón era, ay, el as en la manga de Sánchez. 7ª) Los pactos con ERC y con PNV resultarán ética y estéticamente más feos después de los disturbios interminables y las turbulencias electorales. 8ª) Las CUP pueden colarse en el Congreso. Radicalizarán por efecto magnético a ERC y recordarán cada día el fracaso gubernamental en Cataluña.

9ª) Con esta convocatoria, Sánchez ha perdido un tiempo de oro para afrontar la crisis económica que se nos echa encima, lo que se le echará en cara. Y, por último, 10ª) se queda sin posibilidad de convocar unas terceras elecciones sin caer en el descrédito más absoluto, justo cuando le sobrarán los motivos para convocarlas de nuevo.