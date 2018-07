Hace ya unos pocos de años, bastantes… Cuando un día cualquiera de un año determinado -que no fue otro que aquél en el que el autor de Las Tendillas se permitió el lujazo de darse un garbeo por distintas zonas de una ciudad de los Califas-. Ello le permitió comprobar que todas ellas estaban dotadas de una singular belleza natural y disfrutar de la riqueza de su exquisito y variado patrimonio cultural. Las indicadas excelencias que la ciudad ofrece no nos han impedido fijarnos en otros… detallitos. Quizás menos relevantes, pero de no menos transcendencia, a nuestro juicio. Por ejemplo: Nos llamó mucho la atención que, coincidiendo con la fechas de final de curso, toda la ciudad se encontraba plagada de cartelitos de fabricación casera mediante los cales los autores de los mismos se ofrecían para prestar servicios cada cual de su especialidad: Profesores de distintas disciplinas, electricistas, fontaneros, pintores…

Llamó especialmente nuestra atención uno, elaborado en los siguientes términos: "Se ofrese… carpintero para trabajos en casa". Más recientemente, topamos con otro… "se ofrese… atención domiciliaria de personas mayores".

En todos los casos, los anunciantes tuvieron la precaución de dejar un teléfono de contacto en forma de tirita de papal para que los interesados pudieran obtenerlo sin siquiera molestarse en tomar nota del mismo. Pudimos comprobar que en los carteles comprensivos de los indicados… "ofresimientos" apenas quedaba tiritas con teléfonos: De todos -o casi todos- los demás, podríamos predicar que se encontraban intactos. En algunos casos, ni un solo teléfono había sino arrancado del cartelito.

Conclusión: El análisis de los datos que dejamos reflejados arrojan unos resultados que, como mínimo, pueden resultar orientativos a la hora de elegir unos estudios determinados. Lo cual no resulta baladí. Porque si nos equivocamos en la elección, el fracaso puede resultar cantado. Y, ¿Qué podemos hacer para no fallar en la elección?:

No existen, a nuestro juicio, fórmulas mágicas que permitan una elección sin margen de error. Pero resultará acertada si satisface la vocación del alumno, si se ajusta a sus aptitudes y si ofrece posibilidades de empleo. Si falta alguno de estos elementos, la elección estaría condenada al más estrepitoso de los fracasos. Conclusión: los servicios a domicilio constituyen, hoy por hoy, un filón de posibilidades de empleo. Así se deduce de un original "ofresimiento".