El notición de Bellido

Sucedió el miércoles de la semana que concluye: Este periódico, el Día de Córdoba, -en su edición del pasado miércoles- publicaba dos noticias que no han pasado desapercibidas al autor de Las Tendillas. Resultan ambas del siguiente tenor literal. Titular: "Bellido prevé contar en 2020 con fondos para la instalación de ascensores". La otra reza como sigue: "El 27% de los mayores cordobeses se encuentra en riesgo de pobreza".

Del contenido de los datos en cuestión, podemos inferir, sin necesidad de un esfuerzo propio de seseras superdotadas, la existencia de muchos -muchísimos- "mayores cordobeses". Y, a mayor abundamiento de argumentos, un elevado porcentaje de los mismos (nada menos que el 27%) en la indeseable -y preocupante- situación de "riesgo de exclusión" social. Ouséase: Que un escandaloso porcentaje de los susodichos no son otra cosa que personas (!) en situación de una total indigencia o pobreza. Ello supuesto, nos tenemos que preguntar: Y, ¿qué es lo que entendemos por… "indigencia"?.

La repuesta no ofrece -a nuestro juicio- ni duda ni demora: Obviamente, supone, siempre, carencia de recursos o medios de subsistencia. Pero hay otras formas de "indigencia", que, con cierta frecuencia, nos pasan… inadvertidas. Por citar un ejemplo, nos vemos obligados aquí -y ahora- a referirnos a la numerosa cantidad de abuelos -y abuelas- que, sin haber incurrido en delito alguno, se encuentran forzados a permanecer en su vivienda (el que de ella disponga) sin salir de ella porque la falta de un ascensor u otro medio semejante les impide la más mínima -y elemental- libertad de movimientos. De tal suerte que, en no pocas ocasiones, la vivienda del abuelo deviene en una cárcel permanente de la que muchas personas mayores no pueden prescindir.

Loado sea, pues, la iniciativa a la que alude Bellido. Y, consecuentemente, la instalación de ascensores concluya satisfactoriamente… en tiempo y forma. Digo. Que dichas instalaciones no corran la suerte de otras de la anterior Administración, presidida por Susana Díaz que, después de más de diez años de tramitación, algún caso del que tenemos constancia, concluyó de forma desestimatoria de la petición formulada, y por razones que, a nuestro juicio, no siempre resultaron conformes a Derecho.