La memoria: uso correcto

EN un examen, a un alumno, Juan, le preguntaron: “¿Qué es un verbo transitivo?”. Y Juan respondió: “Es el que se construye con complemento directo”. El docente tiene por buena la contestación y aprueba al alumno. Posiblemente, Juan se estrujó sus… entendederas estudiando la respuesta. Pero… ignorando el significado de los términos por él utilizados. O sea, desconociendo: Qué es un “verbo”, qué significa “transitivo” y qué es un “complemento directo”.

Es decir: Por razones que no calibramos, es lo cierto que el dicho alumno estudió algo que no podía entender por falta de base o conocimientos previos. En este supuesto, la evaluación se realizó sobre “la memoria”. No sobre unos “conocimientos…”, (de los que no andaba sobrado).

Entre otras… “consecuencias”, este fenómeno provoca, con frecuencia, el abandono de los estudios. Sucede en otros ámbitos: Hace ya algunos años, el autor de esta… “opinión” tuvo el honor de publicar otra con el título “Bacigalupo y su sintaxis”. Aludía a sentencia del TS, (679/2007), de la que fue Ponente y Presidente de Sala un tal Enrique Bacigalupo. En el dicho procedimiento, un condenado solicitó la aplicación de una ley con efecto retroactivo. Bacigalupo deniega la petición “… dado que la condena fue cumplida.../... y que el efecto retroactivo de la ley penal más favorable sólo alcanza a los casos en los que “el sujeto estuviese cumpliendo la condena” (art. 2.2 CP.).

El artículo 2.2 del Código Penal a la sazón vigente establecía: “…tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, AUNQUE…/… el sujeto estuviese cumpliendo la condena”. Pero un estudiante de 7º de la antigua EGB sabe que “AUNQUE” es una conjunción concesiva que introduce una proposición subordinada concesiva. Ello supone –según la Real Academia– un obstáculo. Pero NO un impedimento para que se cumpla el efecto expresado en la proposición principal, que se cumplirá, de manera inexorable, en todo caso. Incluso en el supuesto de que “… el sujeto estuviese cumpliendo la condena”.Bacigalupo incurrió en colosal impericia al atribuir a una proposición concesiva el valor sintáctico de una condicional. Queda por ver si la injusticia trae causa de una evaluación en función de “la memoria” en su época de estudiante o la aparatosa injusticia se debió a otras razones.