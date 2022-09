La memoria: ¿es evaluable? (I)

Se nos ha ausentado agosto. Pero nos deja sus secuelas: Un sinfín de tragedias. Y, para colmo de temeridad, el… "ausentado" al que aludimos no supone la llegada de la tranquilidad que todos aguardamos. Por el contrario, implica el arribo de otro mes: Setiembre. Es fecha de inicio de un nuevo curso escolar.

El… "inicio" al que aludimos no supone motivo de preocupación para los destinatarios -y demás ejecutores- del susodicho "curso". Cuestión diferente es la gestión o tramitación del mismo:

A juicio de Las Tendillas, sí constituye motivo de alarma… social. O, dicho en paladino, de preocupación de todo quisque. Y ello, por razones de muy variado cariz. Pero, de forma especial, intranquiliza la susodicha "gestión o tramitación", por cuanto que, si los hados no lo impiden, el… "curso" en cuestión se va a desarrollar mediante rigurosa aplicación de un sistema educativo que -como muchos otros de los que le precedieron- no nos parece un modelo de virtudes.

Desde este espacio, el autor del mismo ha venido refiriendo -con reiteración- algunos de los errores -ortográficos y sintácticos- más frecuentes en que incurrimos al sentarnos ante el teclado de un ordenador. Ocurre hasta en las mejores familias… Pero… ¡ojo!: En los errores a los que venimos aludiendo concurre:

a) Ni todos producen los mismos efectos, ni todos son atribuibles al sistema educativo de turno.

b) A juicio del autor de esta publicación, la … preceptiva… evaluación merece una reconsideración urgente. Los responsables del dicho curso podrán comprobar la existencia de alumnos que han aprobado una materia con total desconocimiento de la disciplina objeto de evaluación. Es el caso -por citar un ejemplo- de alumno al que se le ha explicado que el verbo puede ser predicativo o copulativo (o no predicativo). Llegado el momento de la evaluación, el dicho alumno recuerda perfectamente lo que se le explicó y es aprobado. Pero, por las razones que sea, el dicho pupilo ignora qué es un verbo y qué es un verbo predicativo. En consecuencia, el aprobado es función de la memoria del pupilo. No de los conocimientos. Ello supone un lamentable error, de consecuencias imprevisibles, pero trágicas: La memoria no es evaluable. Y ello, por razones que nos proponemos invocar en una próxima edición desde este mismo espacio.