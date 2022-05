Hace unos días, mi amigo Braulio Valderas me regaló una fotografía digna de museo que recoge el equipo inicial que el Atlético de Madrid presentó ante el Bayern de Múnich alemán en aquella su primera final de la Copa de Europa. Era miércoles aquel 15 de mayo de 1974. Yo tenía entonces apenas siete años y, aunque al día siguiente tenía colegio, quería vivir la experiencia inolvidable de ver ganar a mi equipo la que podía ser su primera orejona -ahora llamada Champions-. Esa noche, insisto inolvidable, iba a compartirla con mi padre -¿con quién mejor que con quien me había trasmitido los colores rojiblancos?- en el bar de los padres de mi amigo Hillo. Hasta llegar a esa final de Heysel (Bruselas, Bélgica), recuerdo que el Atleti había eliminado al Galatasaray turco, al Dínamo de Bucarets rumano, al Estrella Roja yugoslavo y al Celtic escocés -a este último en una ida mítica en la que acabaron expulsados tres jugadores colchoneros, entre ellos Ayala, lo que lastró al equipo en aquella final-. Recuerdo de memoria aquel equipo inicial que sacó el entrenador, Juan Carlos Lorenzo, en Heysel: Miguel Reina, Francisco Melo, José Luis Capón, Adelardo Rodríguez, Ramón Heredia, Eusebio Bejarano, José Armando Ufarte, Luis Aragonés, José Eulogio Gárate, Javier Irureta e Ignacio Salcedo. Jamás olvidaré como, después de acabar 0 a 0 los 90 minutos reglamentarios, en el 114 de la prórroga Luis Aragonés batió de falta a Sepp Maier, ese gran guardameta que también lo era de la República Federal de Alemania. Y es que ese Bayern de Múnich al que el Atleti se enfrentó en aquella final lo componía más de media selección germana, la que meses después se proclamó campeona del mundo.

Tras ese gol de Luis, mi padre me mandó a casa diciéndome que ya estaba todo hecho, que éramos campeones. En casa, yo no me podía dormir esperando a que él llegara para celebrarlo abrazados. Cuando él llegó lo noté serio y lo recibí dando saltos en la cama al grito de "campeones, campeones". "No hijo, nos han empatado en el último momento y hay que jugar un partido de desempate", me comentó. Un central de apellido impronunciable, Schwarzenbeck, hizo que con su disparo a lo que saliera y a la desesperada a bastantes metros de la portería hiciera imposible la estirada de Reina, llevándose por delante la ilusión de un niño de apenas siete años. La foto digna de museo de mi amigo Braulio, al que le estoy inmensamente agradecido por ella, no es la de aquel 15 de mayo, sino la del 17 de mayo, día en el que se jugó ese partido de desempate. El once inicial lo componen Miguel Reina, Francisco Melo, José Luis Capón, Adelardo Rodríguez, Ramón Heredia, Luis Aragonés, Eusebio Bejarano, Heraldo Becerra, José Eulogio Gárate, Alberto Fernández e Ignacio Salcedo. Ese partido lo perdió el Atleti. Es la foto de una derrota que sabe a victoria.