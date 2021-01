El mal gobierno se paga en vidas

A ver si me entero. Las mismas autoridades que relajaron las restricciones durante las Navidades la culpan ahora del descontrol de la pandemia en esta tercera ola, descargando la responsabilidad sobre los ciudadanos. Es vergonzoso que Fernando Simón diga que vienen días muy duros, que aumentarán los casos de coronavirus y la saturación en los hospitales, y lo atribuya a que "lo hemos pasado quizá mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidad" concluyendo que "ahora tenemos que asumir lo que va a suceder". Pero vamos a ver, ¿quiénes relajaron y flexibilizaron las normas por no tener lo que hay que tener cuando se gobierna y no adoptar medidas impopulares? ¿La culpa ahora es de los ciudadanos?

A ver si me entero. Cómo se puede comprender que la Junta de Andalucía anuncie el sábado que "el curso se mantendrá con normalidad" en toda la comunidad autónoma y todos los niveles educativos, salvo en cuatro centros universitarios, obligando a los rectores a regresar a las clases presenciales, para anunciar el miércoles que el viernes se tomarán "medidas más restrictivas" ante el "preocupante" aumento de contagios e ingresos hospitalarios. Si esto no es improvisación, se le parece mucho. ¿Por qué esperar al viernes si el miércoles se anuncian 6.882 nuevos contagios en Andalucía, el número más alto desde el inicio de la pandemia? ¿Por qué, si Juanma Moreno afirma, sobrado de razón, que "sería comprensible que el Gobierno de la Nación, teniendo los datos que se están viendo no solo en Andalucía, sino en el resto de España y Europa, tomara una decisión en el conjunto del país" que incluyera el confinamiento, a la Junta parece costarle tanto actuar dentro de sus competencias?

A ver si me entero. Si pagamos tan caro haber ignorado en febrero y marzo lo que pasaba en Italia, ¿por qué ignoramos ahora lo que está pasando en Alemania, Reino Unido o Portugal, donde se están batiendo récords de muertes por coronavirus? Hemos superado desde marzo los 80.000 muertos que el Gobierno se niega a reconocer y el Instituto Nacional de Estadística confirma. ¿No bastan para que se tomen medidas eficaces, por duras e impopulares que sean, y para que el Gobierno tome las riendas de una vez por todas? Aunque visto lo sucedido en marzo y abril, la "nueva normalidad" o la desescalada, tampoco cabe esperar mucho de Moncloa. 2020 y 2021 serán recordados como los años del peor gobierno en el peor momento.