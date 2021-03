El lodazal

La mayoría del país no es muy de derechas ni muy de izquierda. No sé si es de centro, porque tampoco sé muy bien si existe o es solo un concepto más topográfico que político, pero sí creo que está en la centralidad. La centralidad es esa suma de políticas indispensables para que el país funcione, las decisiones sobre las cosas de comer. No son políticas anodinas o intercambiables o difusas ideológicamente, al revés, son, como digo, necesarias para que el motor carbure. Nacen del diagnóstico de la realidad, qué falla, por muy apabullante que sea el descubrimiento, y proyectan qué se puede y debe hacer para que no falle. Son cuatro o cinco asuntos cruciales que tendrían que ser una apuesta de estabilidad, cimientos sólidos para construir después sobre ellos otras ambiciones colectivas. Educación (bajo nivel siempre en vaivén, mal mimbre para cualquier cesto), mercado de trabajo y su protección (tanto del empleo por cuenta ajena como por cuenta propia, los asalariados y los autónomos son la columna vertebral económica de este país), fiscalidad y servicios (la relación dar-recibir está tan descompensada para la clase media que alimenta el desafecto y el fraude), modelo territorial y administrativo (el sentido de país está diluido y la maraña institucional es enorme, cara e ineficaz), y el divorcio de la clase política con la sociedad (solo surgirán líderes potables si los representantes deben su puesto a los electores en lugar de a los jefes de los clubes de fans que son hoy los partidos). Para arreglar esto quiero pensar que la mayoría del país tiene una mezcla sana: socialmente progresistas, económicamente liberales. Ese espacio está lamentablemente dinamitado.

La tensión tradicional izquierda-derecha (hoy puramente nominal, porque no hay políticas de transformación, solo de mantenimiento) embarra la perspectiva funcional del país. Los sucesos recientes son una expresión concreta más de que lo esencial importa un soberanísimo carajo. Mociones de censura descontroladas, elecciones viscerales, deslealtades iniciales, subsiguientes y consecuentes. Un mercado que no lo es, que como mucho es mercadeo; una política que tampoco, que como máximo es politiqueo. El drama verdadero es verificar que para que la izquierda gobierne necesita una muleta radical y que para que la derecha lo haga necesita una muleta ultra. Esto aleja a la mayoría central del gobierno, de cualquiera, y posterga las soluciones razonables a los problemas comunes. La mayoría huérfana (perpleja y desilusionada, obligada a votar por descarte) está sometida a una minoría escasamente representativa con todo el poder de los sillones.

Ésta es la realidad que veo: un lodazal fabricado por unos mierdas de campeonato en un país con opciones reales de ser habitable. Si tiene solución, no es el silencio. Ni el lamento. Es la reivindicación, y la acción, para que esto cambie, para que funcione.