Una ley educativa: ¿Con… "faltas"? (y III)

Veníamos aludiendo a las "faltas" en que -a juicio de Las Tendillas- incurría el legislador -doctor don Pedro Sanchez y sus adeptos/as- al redactar el "Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo". Igualmente, referíamos: "… no podemos atribuir a las "faltas" indicadas la condición de "únicas": El legislador amontona otras muchas. Y de variada calaña, -unas veces por acción y otras por omisión- …".

Un par de ejemplos. Y reproducimos un par de reproches de algunos de los asiduos lectores del autor de esta… "opinión" a la referida norma. A saber:

Un prestigioso jurista -conocido y experto en el arte de escribir- nos hacía expresiva reprimenda del siguiente tenor: "Otra más de ese "legislador" que abusa sistemáticamente de una fórmula excepcional como es el RD".

Por otra parte, un jubilado y alto funcionario que fue de una Administración -"de cuyo nombre no quiero acordarme"- ha tenido a bien comentar nuestra "opinión" de la siguiente guisa: "Leí esta maña tus "Tendillas" y sabes que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que realizas. Son unos auténticos analfabetos que solo saben dar patadas a la hermosa Lengua Española".

Parece clara la idea del dicho lector. Pero, a juicio del autor de esta "opinión", los… "analfabetos" a los que alude no… "… solo saben dar patadas a la hermosa Lengua Española": Las recibimos todo quisque. Eso sí: Menos los… afortunados -y privilegiados- papás del susodicho y afines, que -a tenor de lo publicado- lo que reciben no son "patadas": Lo que recogen los susodichos "papás" tiene un nombre: Subvenciones, que no -precisamente- "patadas".

En todo caso, las… "faltas" en que -a juicio del autor de esta publicación- incurre el "legislador" no siempre son producto de una acción de suprimir disciplinas de incuestionable necesidad pedagógica y cultural: El… "legislador" también puede incurrir en las dichas "faltas por omisión. Un solo ejemplo: Nuestro sistema educativo clama al cielo por la implantación de una disciplina que pudiéramos llamar de… "Saber estar". ¿Razones?: El que un pupilo se estruje la sesera estudiando lo que es un currículo le servirá de poco -o nada- si, después, no sabe redactarlo y escribirlo. El… "no saber" (en este supuesto) trae causa de la aplicación de una… "Ley educativa con "faltas"…, por acción, omisión o por ambos motivos a la vez.