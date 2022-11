Al lecho, pechoMenores contra sus padres

Le hizo mucha gracia a mi madre la explicación de una amiga que había estado en la casa de un matrimonio de posibles: "Tienen el dormitorio de ella, y el de él; el cuarto de baño de ella, y el de él; y dos cuartos de estar individuales. Pero no se llevan mal: se aman tiernamente… Claro que, bien pensado, amarse, en esas condiciones, es facilísimo". Han pasado cuarenta años y yo le veo más gracia a la situación, a la exposición de la amiga y a la carcajada -aún puedo oírla: cristalina- de mi madre.

Estuve este fin de semana en un encuentro de periodistas en un hotel y los más jóvenes que yo (casi todos) disfrutaban del placer culpable de dormir dos noches sin el llanto de sus hijos pequeños. Yo no les decía nada, para no chafar su esperanza de que las criaturas crezcan; pero uno también dormía como un bendito.

El lecho conyugal multiplica los sobresaltos. La tos es ganancial. Alguna patada (inconsciente) te llevas. Lo advierte el Génesis: cuando Adán se despierta y se encuentra con Eva, ya tiene una costilla menos, para empezar. Durante la noche, cada vez que uno se levanta, y se levanta, el otro se resiente. Si enciendes la luz, malo; si no, te tropiezas, y es peor. Ayer me topé con el radiador recién sacado. Gran escandalera. Murmuraciones de la media naranja a medio sueño. A la media hora se levantó ella y se dio con el mismo radiador. Risitas justicieras medio ahogadas por mi almohada. Ahora con los fríos empiezan los tirones de la manta o, peor aún, el aleteo aleve del leve edredón, como el chiste de aquellos arqueólogos que encuentran unas momias y determinan que son matrimonio porque pelean por las vendas. Luego, los ruidos: el crujir de huesos y el rechinar de dientes (bruxismo). Y los termostatos: dos que duermen en un mismo colchón se volverán de la misma opinión, pero no de la misma calefacción.

Hace unos días, Hughes escribió un artículo estremecedor sobre los días de los hombres solos. Las noches de los hombres (y mujeres) acompañados para nosotros se quedan. El karma de la cama. Se cumple (sin indultos ni reformas por la puerta de atrás) la ley del equilibrio universal. Junto al amor, la otra cara de la moneda del matrimonio es el humor (incluyendo el negro de la noche en blanco). En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las noches, um, venecianas y en las, ay, toledanas. El lecho matrimonial es un lecho de Procusto, pero con gusto.

EL pasado 30 de agosto el Gobierno remitió a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/100 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si en aquella se disponía que "las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales", la modificación lo amplía a las menores de 16 años. Si los padres o tutores se oponen, a la menor se le dan los instrumentos legales para litigar con ellos: "En caso de discrepancia entre la menor [de 16 años] y los llamados a prestar el consentimiento por representación, los conflictos se resolverán conforme a lo dispuesto en la legislación civil por la autoridad judicial, debiendo nombrar a la menor un defensor judicial en el seno del procedimiento y con intervención del Ministerio Fiscal".

Irene Montero lo celebró repitiendo la conocida mentira: "El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo forma parte del derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos y para el ejercicio, en definitiva, de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida". Nadie puede sostener sin mentir que se trata de decidir sobre el propio cuerpo: se decide sobre otro al que se da muerte. Pero en este caso, como dice la famosa frase atribuida a Goebbels, la mentira mil veces repetida se ha convertido en verdad. Facilita tanto las cosas que a la mayoría le conviene creerla: el aborto utilizado como una forma de elección de la maternidad y de control poscoital de la natalidad tiene un apoyo social masivo. Esto es lo que arroja una luz más sombría sobre nuestras sociedades. No se mata una vida en gestación, se decide sobre el propio cuerpo. Así la víctima, el feto al que se da muerte, desaparece del discurso. Se trata de mentir, ocultar y manipular negando evidencias científicas y éticas. Aunque es a quien disiente con argumentos científicos y éticos al que se arroja al foso del fanatismo, la irracionalidad y la ultraderecha. Otra mentira. Pero da igual. Todo es inútil o, por decirlo de otra forma, testimonial. Han ganado porque representan un deseo abrumadoramente mayoritario impuesto o inducido por el anti o pos humanismo consumista al que la izquierda y la derecha sirven por igual para garantizar su supervivencia política.