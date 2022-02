¿A quién le importa?

A mí, personalmente, la campaña de Castilla y León me importa una higa, más o menos lo mismo que las municipales de Valenzuela, o que el pucherazo en Nicaragua certificado por nuestro paisano. No sólo me importa una holoturia tubulosa -carajo de mar, le dicen en Cai- es que cada campaña electoral me parece más nauseabunda, más indigesta, más maloliente, más soez, más zafia, más repugnante, más sucia, más insultante, más ofensiva, más irrespetuosa, más impúdica, más deshonesta, más grosera, más bruta, más basta, más ordinaria, más obscena, más indecente, más lejana, distante, apartada, separada, alejada, retirada, más agresiva, más inútil -qué peligro-, más sectaria, más fanática, en definitiva, más fascista.

Dicen los del The Economist, los reyes del lobby -qué gran turrón-, los del semanario liberal por antonomasia -tanto que tienen la firma colectivizada ¡ja!- que España es una democracia defectuosa, como el resto del orbe romano, y dejan como full democracy a todo lo que huela a protestante menos los yiú ései, porque sería un cante, una ful de Estambul, darle esa categoría a aquella merienda de negros -perdón, snack de personas racializadas de color más oscuro que yo que soy políticamente correcto, o no pero culpable de todos los males del mundo, Amén-; o sea que empatamos con los gringos y nos gana el Uruguay, ¡que guay! Se lee uno el informe -que no es del The Economist, sino de su redacción hermana EIU, Economist Intelligence Unit- y tiene el mismo aroma que lo que sale de las Big Four: agitprop de rascacielos, bulldozer del mamoneo, una cosa como para mandarlos a la holoturia tubulosa, pero está vez aciertan, igual que marraban cuando nos asignaban la categoría de full democracy hasta hace dos telediarios y desde que al ahora emérito se le posaban cuatro palomos y un pavo en estado de semi reposo.

Calificar de plena a una democracia -ya se lo tengo dicho- es como calificar de Democrática -así, con mayúsculas- a una república, o dicho de otro modo una democracia sólo puede ser plena si es defectuosa, porque, en política, la plenitud, la perfección o cualquier cosa que apunte en esa dirección va dirección contraria de la democracia.

El problema no es lo que diga The Economist, medio suscrito a la leyenda negra antes incluso de su fundación, el problema son los partidos, esos chiringuitos de chikilicuatres que ha podrido el sistema hasta sus entrañas y le han abierto las puertas al bicho, pero eso ¿a quién le importa?