La imagen de los taurinos

El mundo del toro ha salido a la calle. En Córdoba, unas 500 personas "pasearon" por el entorno del Coso de los Califas para llamar la atención y reclamar que la tauromaquia también es cultura. Allí estuvieron caras muy visibles de la Fiesta de esta tierra, como El Cordobés, José María Montilla, Finito o Chiquilín. Lo que no se entiende es que los convocantes permitan que en primera fila y sujetando la pancarta hubiera tres dirigentes de Vox y uno del PP (aunque se comporte cada vez más como los de Vox). El toro es de todos, no tiene ideologías, y si se permite el uso para fines políticos, su futuro no será muy halagüeño.