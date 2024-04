Tal y como nos habían vaticinado, sucedió. Llegó la hora del eclipse. Total en Norteamérica, donde buena parte de la población esperó tan señalado momento. Yo seguí la retransmisión de la NASA, que fue mostrando un sol que agonizaba, vencido por una poderosa oscuridad. Se hizo la noche. Densa, imbatible. Pasadas las horas, a la mañana siguiente, nos ofrecieron mil imágenes del fenómeno. Eclipsadas las redes y las páginas de los periódicos. Hasta calcularon lo que supuso en la reducción de energía fotovoltaica. Todo se contabiliza. La naturaleza nos sigue hipnotizando, sobre todo en esos acontecimientos tan poco frecuentes. En cierto modo, nos sentimos privilegiados. Como quienes se sienten privilegiados, casi unos escogidos, porque han vivido un cambio de siglo o de milenio. La semana pasada escribía sobre las visitas a los pantanos rebosantes. También nos sucede cuando la nieve llega a esos lugares insospechados. Recuerdo una playa cubierta por la nieve, más blanca que la arena que habitualmente la cubre. Las lluvias de estrellas, los meteoritos, y los eclipses tienen un componente superior, celestial, planetario, se nos escapan de las manos. Coincidencias que tan raramente se producen, que son lunares en rojo en el calendario. Por extraños, por extravagantes. Por raros. Encuentro que el último eclipse total que se pudo contemplar desde toda España se produjo en 1912. Imagino la cara de incredulidad de los que caminaban por las calles, de quienes estuvieran asomados a las ventanas, de repente devorados por la oscuridad. No se lo esperaron. Por entonces la información era una caja de caudales cuya llave solo estaba al alcance de unos pocos. O puede que nadie tuviera la llave, en este caso.

Seguro que muchos pensaron en el fin del mundo. Porque el fin del mundo lo relacionamos con fuego o con oscuridad. O con una gran explosión, aunque eso se lo debemos a nuestro historial bélico. Eso lo explican muy bien en Oppenheimer, que aunque larguísima es una película con mucha pedagogía, y dobles lecturas. Seguramente todos esperamos en nuestra vida un eclipse, pero en su vertiente positiva, claro. Una extrañeza, una rareza, en mitad de la rutina. Un día entre días. También nos conformamos con un minuto de oro. O de gloria. Aunque la gloria, con demasiada frecuencia, no cotiza. No tiene su traslación económica. Y en muchas ocasiones es una auténtica tragedia, con la textura de la injusticia. De algún modo, deberían monetizar la gloria, para recompensar a quienes la alcanzan. Grandes glorias de las letras, de la pintura, del arte en general, acabaron malviviendo. Hambrientos y muertos de frío. Habrían cambiado buena parte de la gloria por unas monedas, por ese oro, que ahora es el gran chollo financiero. Los eclipses vitales no suelen ser fruto de la casualidad. En mayor o menor medida, hay que hacer algo, trabajar, esmerarse, intentarlo, al menos, para que lleguen a producirse. Hasta para que te toque la Primitiva tienes que apostar. El eclipse personal también puede consistir, como el planetario, en encontrarse en el momento justo con la situación o persona adecuada. Con frecuencia pienso en eso, en cómo habrían sido nuestras vidas de haber estado en tal lugar, en ese momento concreto. Cuando tuvo lugar la hora del eclipse.

Pero como en 1912, nadie nos avisa de nuestros supuestos eclipses personales. No sabemos cuándo llegarán. Ni cómo, ni dónde. Demasiados elementos en contra. Cuánta desinformación. Ni tan siquiera podremos enfrentarnos a ellos con la protección adecuada, como hicieron los norteamericanos el pasado lunes. Todos con sus gafas de sol sobre los ojos. Tal vez tengamos que estar preparados en todo momento para la llegada de nuestro eclipse. El problema es que no llegue, y nos pasemos la vida esperando, que no es una buena manera de pasar los días. Puede que haya quien no quiera su propio eclipse, abonado al ritmo de los días. Constante e inalterable. Yo me apunto a que la casualidad, las coincidencias, la predisposición y el instinto jueguen sus bazas. Y aun así puede que nunca llegue. O peor, que no nos demos cuenta, de nuestra hora del eclipse. Pasó y cerramos los ojos.