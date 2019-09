¿Qué harías tu...?

En un ataque preventivo de la URSS? No, no, no, no, no es posible, se ha averiado mi respuesta flexible. Eso cantaban Polansky y el Ardor en el inicio de la década prodigiosa, cuando los punkis eran punkis, naranjito estaba en todas las camisetas, la democracia española era joven y libertaria y Don Enrique Tierno promulgaba bandos de categoría, les cito uno, lean los demás: "[…]Y si los jóvenes han de hacer bromas, como su propia edad pide, háganlas con donosura y gala, pero sin daño, y si de retozar se trata, retocen, porque es propio de la juventud el glorioso retozar, pero háganlo sin daño para los bienes públicos, respetando los lugares en los que haya flores y céspedes, que hermosean la ciudad, y todo aquello cuanto al bien común ataña" (9 de mayo de 1985).

Ese era el nivel: un alcalde rojo pidiendo urbanidad y un grupo de corte moderno recogiendo conceptos de la política de Kennedy, cuya influencia veinte años después aún estaba viva, y hoy, desgraciadamente averiada. Me refiero al concepto de respuesta flexible, que es parte de la política de guerra nuclear limitada sobre la que se forjaron años de paz -ejem, Guerra Fría- y se cimentó el Estado del Bienestar que se va desmoronando desde la caída del muro. Ahora que se está andando el camino a la inversa, parece conveniente que vayamos repasando terminología nuclear: Destrucción mutua asegurada -mutual assured destruction o MAD, siglas que forman la palabra "loco" en inglés-; estrategia de contención; estrategia de disuasión máxima; credibilidad nuclear; concepto de tríada -a saber: submarinos nucleares, bombarderos de largo alcance, misiles intercontinentales-; respuesta flexible; guerra nuclear táctica; Guerra de las Galaxias; escudo antimisiles, etc..

Suspendido el tratado INF (por las siglas en inglés de Intermediate-Range Nuclear Forces); con una presión creciente sobre Irán -acusaciones sin evidencias probadas por los organismos competentes-; con Arabia Saudita -la misma Arabia que troceó literalmente a un columnista del Washington Post, ¿se acuerdan?- licitando planes para enriquecer uranio; con el nuevo armamento ruso anunciado por Putin; con USA fabricando misiles de rango intermedio para en el Pacífico contener a China, que no obligada por el INF, los tiene en cantidad; con el Brexit a la vuelta de la esquina, la única potencia nuclear verdaderamente amiga es Francia, porque hace tiempo ya que anglos y sajones, blancos y protestantes han dejado claro que les importamos una higa. Ante todo esto ¿Qué harías tú?