El fin no justifica los medios

En anteriores "opiniones" -publicadas en este mismo espacio-, desde Las Tendillas venimos predicando la condición de "ilegal" que endonamos al… eufemísticamente denominado "confinamiento". Y le atribuimos la dicha cualidad porque -a nuestro entender- el… dicho "confinamiento" no es, de hecho, otra cosa que una especie de enclaustramiento forzoso, con la apoyatura (también "ilegal", según hemos tratado justificar en anteriores ""opiniones") de un… Estado de Alarma que no permite tantas… ocurrencias, (léase limitaciones -cuando no supresiones- de derechos básicos y fundamentales).

-Pero… la condición de "ilegal" que le atribuye ¿significa disconformidad con el dicho "confinamiento"?

-Ni mucho menos: Con el carácter de "ilegal" que le asignamos, solo le atribuimos un claro significado, que no es otro que el que indica el diccionario oficial, según el cual, lo… "ilegal" no es otra cosa que lo… "Contrario a la ley".

El autor de Las Tendillas es consciente de que no nos faltan juicios críticos… discrepantes. Por entender que la… "finalidad" del "confinamiento" era, -es y sigue siendo- no solo "lícita" sino también ineludible en la lucha contra el mortífero coronavirus. En consecuencia -y a juicio del discrepante-, si la "finalidad" es lícita, los medios para lograrlo deberían devenir en "legales". Dicho en román paladino: En el supuesto al que aludimos, "el fin justificaría los medios".

Obviamente, el autor de este comentario crítico no puede compartir el criterio de sus disconformes. Por razones que nos parecen elementales. A saber: En todo caso, si una "finalidad" concreta es susceptible de ser lograda por medios tanto lícitos como ilícitos, el elegir la forma "ilícita" supondría un despropósito. Una medida contraria al sentido común.

Pero es más: En el supuesto de elección de un "medio" ilícito -como sucedió en el supuesto que motiva esta "opinión"- el legislador no solo incurriría en dislate contrario al sentido común, sino que incumpliría Normas legales del máximo rango -que incluyen la propia CE-.

Por todo ello, el autor de esta "opinión" no le queda otra que concluir que, por muy "lícita" que resulte la "finalidad", esta nunca puede devenir en "patente de corso" que permita elegir el… "medio" a gusto del consumidor de turno. Guste o no, el… "fin" no justifica los… "medios". Es así, por imperio de la ley.