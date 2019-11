A todos ellos, felicidades

Lo más interesante que he hecho en mi vida es escribir en este periódico. Verano de 2012. En aquel julio de hace siete años éramos más de diez becarios, yo me incorporé unos días tarde y Cultura, evidentemente, ya estaba cogida. Mi primera rueda de prensa fue en la Diputación y la pieza que escribí ocupaba media columna de salida que tardé alrededor de tres horas y media en hacer. Cuando la terminé y me la revisaron, me dijeron: "Tú no has trabajado nunca en un periódico, ¿no?".

No, no había trabajado nunca en un periódico ni en ningún sitio y encima, como el resto de mis compañeros, traía a las espaldas los conocimientos prácticos escasísimos de una carrera digamos que mal enfocada. En mis primeros tres meses en esta redacción conocí la provincia como no la había conocido en los 21 años de vida que tenía en aquel momento. En ese mismo tiempo también comprendí que el periodismo local y de provincia sustentaba la profesión más de lo que nunca me habían contado y además, en esos tres meses, fui testigo de uno de los varios ERE que se han realizado en esta empresa.

No sé si fue el momento que más me marcó de todos los pasados entre estas paredes, pero recuerdo cada detalle a la perfección. Faltaban pocos días para que yo me volviera a Sevilla a seguir con la carrera y la profesión me gritaba con letreros luminosos que todo esto que nos rodea es tan efímero y está tan mal pagado que ahora miro alrededor y solo veo gente valiente.

Hoy, el periódico en el que escribo publica su número 6.884 y cumple su decimonoveno aniversario. Puede parecer poco tiempo si se atiende a la historia de otras cabeceras, pero no es baladí alcanzar esta cifra con los cambios acaecidos y que han supuesto una revolución y una adaptación prácticamente a trompicones.

A nadie escapa que los medios, de cualquier tipo, son escasos. Que la ilusión de hace siete años no se ha quedado intacta. Que las aspiraciones cambian en cualquier momento. Pero 6.884 números de un periódico impreso avalan y cubren a cualquiera. Especialmente a los que sufrieron esos ERE, a los becarios de antes y ahora, y a todos los que han contribuido a mantener el periodismo entre estas páginas por encima de revoluciones y keywords. A todos ellos, felicidades.