Por favor, que se acabe ya

No les pasa a ustedes lo mismo que a mí, que ya están saturados de campaña electoral? Si no quieres una taza -las generales-, pues toma dos -las municipales y europeas, y en otros lugares, también las autonómicas-. Que me perdonen mis políticos favoritos y aquellos que no lo son tanto, pero es que llevamos ya meses escuchando esas forzadas cartas a los Reyes Magos de unos y otros en las que prometen a los ciudadanos que esta vez sí, que en algunos casos van a hacer realidad lo que no han hecho en cuatro, ocho o los años que sean, promesas que se realizan a sabiendas de que los de Oriente no siempre traen lo que se les pide. Y que en otros casos, si se les da el voto para acceder a las alcaldías van a dejar el municipio o la ciudad, parafraseando a Alfonso Guerra, que no los va a conocer ni la madre que los parió. Puedo prometer y prometo, que diría el expresidente Adolfo Suárez, que prometan lo que prometan no les prometo que dentro de cuatro años lo veamos realizado. Ay, si no fuera por esos momentos en los que nuestros políticos juegan a ser humoristas lanzando en mítines cariñosos apelativos al rival como los de la derechita cobarde -para referirse al PP-, la veleta naranja -para referirse a Ciudadanos- o el trifachito -para referirse a esa suma del PP, Cs y Vox que le ha dicho hasta Luego Lucas a Susana Díaz-.

Luego está ese discurso del "que viene la derechona" versus "que vienen los rojos" que ya cansa, cansa y mucho ese discurso de demonizar al rival, cuando nuestros políticos favoritos y los que no lo son tanto deberían, en vez de tanto reproche ideológico, comprometerse de verdad a solucionar los problemas de los ciudadanos, que los sigue habiendo, y muy gordos, sigue habiendo mucho paro y mucha gente que lo está pasando muy mal, aunque haya quien crea que es pasado. Creo que después de 40 años de ayuntamientos democráticos deberíamos haber madurado más políticamente, pero también creo que son los propios políticos, sí, ustedes políticos que tan poca autocrítica tienen a veces, los culpables de esa inmadurez. Pero bueno, no es bueno generalizar.

Por cierto, a ver si se esmeran a la hora de mandar a representantes de sus partidos a los debates televisivos. Se dice el pecado, pero no el pecador, así que no voy a revelar de quien o quienes se trata, pero es malo acudir a uno de esos debates con el discurso tan aprendido que no es creíble. Y es que ya cansan hasta los debates políticos televisivos. ¿No les pasa a ustedes lo mismo que a mí, que ya están saturados de campaña electoral? Que me perdonen mis políticos favoritos y aquellos que no lo son tanto. Ah, y una cosa, que la equidistancia en política existe, doy fe de ello, aunque eso para algunos políticos sea difícil de entender.