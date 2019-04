Me lo expliquen, porfa...

No. No se trata de una errata más. El "porfa" con el encabezamos esta columna es intencionado. Como todos sabemos, la utilización del dicho término supone una sonora incorrección lingüística. Pero se viene utilizando. Aquí, al parecer, la Real Academia de la Lengua Española (RAE) ni pincha ni corta: Lo que cuenta es… la opinión del gentío, sobre todo el formado por los jóvenes y las… jóvenas (sic).

Ciertamente, el autor de esta "opinión" no se considera incluido en ninguno de los indicados… supuestos. Pero ello tampoco nos exime de la necesidad de pedir favores. Todo lo contrario: Precisa pedirlos con mucha, muchísima, frecuencia. En esta ocasión, también. Pero (en esta ocasión y sin que sirva de precedente) quiere hacerlo utilizando el lenguaje popular. Ouséase, con… "porfa" incluido. La moda manda:

Hace tan solo unos días, tuve que acompañar a una trabajadora que había sido requerida telefónicamente para que se presentara en el área de inspección médica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La dicha trabajadora se encontraba en situación de baja médica. Cuando solo habían transcurrido tres días desde la última baja, una atenta y agradable señora o señorita de la inspección médica le dio el alta.

Por razones que no viene al caso explicar, entendemos, perfectamente, que los servicios de inspección controlen, con todo rigor, las situaciones de bajas médicas: Son normales en los casos de incapacidad por enfermedad. Pero anormales -y excepcionales- las que son fruto de la picaresca de algunos pacientes, y de la que, como nadie ignora, traen causa muchas "incapacidades" que no lo son.

Lo que no podemos entender es cómo un médico puede dar el alta a un enfermo (al que reconoce por primera vez y durante unos minutos en la consulta de la inspección), no solo en contra de la opinión, diagnóstico y tratamiento del facultativo de cabecera -que sí conoce a su paciente por tratarlo continuamente durante años, sabe de los cuidados y tratamientos que precisa- si no que, además, la dicha paciente se encontraba -y encuentra- en proceso de estudio por prescripción de especialistas del propio INSS. No lo entendemos. Si alguien lo comprende, (ruego)… "me lo expliquen, "porfa". Si pueden, claro.