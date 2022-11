El euro de Nayara

Las ciudades encienden sus luces porque en un suspiro vivo llega la Navidad. En una de esas ciudades, fría ahora por su clima, cálida siempre por su gente, León, paseaba yo con otras personas la semana pasada. Al medio de una calle vacía, el grupo que formábamos se encontraba en una de nuestras discusiones que, si se escuchan fuera de foco, a más de uno les parecerá que hemos perdido un tornillo. Enfrascados entonces en cualquier debate de los nuestros, un tipo en una bicicleta frenó a nuestro lado y comenzó, tímidamente, a contarnos otra historia, la suya, que apenas pudo hilvanar, para pedir un euro. Digo que apenas la hilvanó, por lo que no sé si sería elaborada y cierta o preparada para el caso, tanto da, porque, sin perderme de la historia nuestra, que, esa sí, era seguro elaborada, cierta y preparada para el caso, casi sin mirar, le dije algo así como vale, vale, tira, tira (que es lo mismo que no, pero con más palabras e idéntica brusquedad). En una ironía que ahora se explica, de las historias confrontadas, la suya, que no sabremos si valía, y la nuestra, que seguro que sí, solo recuerdo la suya, que no contó.

El tipo no se llevó el euro que nos pidió. Y se largó sin hacer ruido. Pero marcó aquel momento. Desde que se fue, no importó de lo que hablábamos nosotros, sesudos -seguro- en un debate que ni recuerdo. La profesora Yanara Suenaga, sin perder la compostura que siempre mantiene, me lo afeó en dos compases: uno, contestar por todos, ¿qué pasaba si ella si hubiese querido darlo?; dos, contestar sin saber, ¿qué más daba un euro, si para nosotros nada y para el tipo igual marcaba la diferencia? Yanara, cuyo no cuando toca es contundente y libérrimo, prosiguió para cerrar el pequeño excurso: es posible que tú no lo sepas, porque no le has dado tiempo, y es posible que no fuera del todo cierto, pero ese euro que tú no aprecias para él puede significar mucho; quizás no has tenido nunca esa necesidad, de un solo euro, que haga la diferencia, y por eso lo ventilas con un sigue adelante. Bien, es Yanara en estado puro, sin duda. No la conocen, quizás, pero, créanme, tal cual.

Yanara no tenía toda la razón, pero sí mucha. En la parte que no, serviría de excusa personal y no la daré. En la parte que importa, la tenía toda. El euro que no di, el mismo que no dio Yanara, al tipo de la bici no es ni ahorro ni modelo. No se trataba de guardarlo porque me hiciera falta ni oposición a dar a quien pide, que las dos cosas cabrían. Fue simplemente falta de atención a un semejante para que no interrumpiera algo tan importante que ni siquiera recuerdo, y, sí, tan rápido y tan por todos, que es probable que el resto, salvo Yanara, ni se percatara. Le dije a Yanara que iba a escribir de su euro porque en el camino que señalan las luces que nos empiezan a encender importa mucho más prender las propias. El euro realmente no vale. Escuchar es lo que no tiene precio. Practicaré.