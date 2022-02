La eterna obra de Torrijos

El Palacio de Congresos de Torrijos en Córdoba cuenta ya con nuevas dependencias operativas. Así lo expuso el jueves el consejero Transformación Económica, Rogelio Velasco, quien apuntó que la segunda fase estará para noviembre. Viene bien esta puntualización del consejero, porque unos días antes también visitó el palacio la portavoz de Cs en el Parlamento, Teresa Pardo, quien se hizo un lío con lo de las fechas y ya no se sabía si la actuación estaba acabada o no. Es lo que tiene no informarse bien previamente. En cualquier caso, lo peor es que los retrasos en la obra están provocando la anulación de congresos.