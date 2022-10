Desespera, dicen. Y algo de cierto hay. Cuando uno apura el volumen del televisor en el desfile del 12 de octubre, oye. Y lo que oye es un amplificador de abucheos nivel Pedro Sánchez impresionante. No diré yo, que no soy muy fan, para qué negarlo, que no sea una expresión más, contundente y algo primaria quizás, de la libertad. Pero igual es más conveniente escuchar, en lugar de solo oír.

El presidente hizo esperar al Rey. Más o menos un minuto. Esto es, el jefe de gobierno mantuvo al jefe del Estado en el coche oficial mientras llegaba el suyo. Las intenciones se suponen y entran en el capítulo de la política ficción: como a Sánchez le abuchean, llegó algo más tarde, para ir todo el rato con el Rey, porque a él no, y, entonces, aprovecharía la ocasión para ahorrarse el escarnio.

El ejército de los silbadores poco se justificó, porque ya se expresó gritando. El regimiento de defensores de la víctima osciló entre la crítica a la monarquía (que se quedó calladita, pero pasaba por allí) o la descripción de todo el público discrepante como una partida de fachas irredentos. Alfonso Guerra, magnífico y sensato (normal que ya no esté), señalaba la perplejidad que apareja abuchear ferozmente a un presidente, pero aplaudir vivamente a una cabra, que era carnero. Sospecho que los protagonistas enmarcaron esto tan denso en la categoría de simple anécdota, sin más. Ocurre, en cambio, que la política grande que nos hacen es justamente eso, anecdótica, y tenemos lo que tenemos, por todos lados y con tan poca esperanza. Donde no hay mata, no hay patata.

Yo no sigo al presidente, pero, mientras lo sea, es una institución de mi país y, aunque sus políticas merezcan, casi en su totalidad, mi rechazo y, sobre todo y cuanto antes, la construcción racional y pragmática de una alternativa moderada que lo supere, no me parece oportuno ni, desde luego, estimulante, constatar lo uno y fundar lo otro en el insulto y el grito. Una reflexión menor muestra la contradicción que conlleva destrozar al presidente y piropear al Rey en el mismo momento: no hay ningún acto de Pedro que no sea de Felipe. Desharé este retorcido y, lamentablemente, irreal equívoco: nada hace el jefe de Estado, sino refrendado por el Gobierno. Este jefe y este gobierno también, como todos antes, porque le toca a cualquier jefe de Estado con cualquier gobierno.

Esta espera de pacotilla da titulares y sí, quizás denota actitudes encantadas de conocerse, otra vez, pero la megalomanía paralizante que debemos desterrar no es la de esta espera. Defender el grito de Frascuelo y de María en esta espera es quedarse con la España que hoy, como ayer, solo ora y bosteza, que ora y embiste. Y de ahí, a lo más que se aspira es a tarambana. Lo que desespera es seguir sin cincel ni maza; que necesitamos la rabia y la idea. Y que no llegan.