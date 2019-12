¿Se engañan o nos engañan?

Si "el futuro de los presos marca la negociación en su semana clave", si "ERC avisa a Sánchez que no habrá acuerdo antes de Navidad", si "ERC exigirá a Sánchez una cesión a los separatistas", como afirmaban ayer los titulares de diarios nacionales de distinta línea editorial; y si la portavoz de ERC ha dicho que su partido "no está aquí" para negociar una investidura a cambio de más competencias, sino "para resolver el conflicto político" de Cataluña con el Estado, lo que incluye "desactivar la judicialización y la represión", y que "nadie mejor que el presidente del Gobierno español para desactivar la vía judicial" ¿cómo puede afirmar Iceta que "hemos visto en Esquerra una voluntad clara de llegar a acuerdo"?

Porque la voluntad clara, clarísima, de ERC compromete gravemente al PSOE como partido constitucionalista. Iceta lo justifica afirmando que "el 10-N los ciudadanos dijeron que querían un Gobierno progresista y diálogo entre las fuerzas políticas mayoritarias de Cataluña y España". Una afirmación a la vez cierta y opinable. Porque lo que los ciudadanos dijeron aplastantemente es que prefieren el centro izquierda y el centro derecha a los extremismos radical populistas: 13.489.557 votaron a PSOE, PP y Ciudadanos frente a 6.593.005 que lo hicieron a Vox, UP y MP. Ya sé que no estamos en Alemania y que esta forma de sumar no vale entre nosotros. Una gran coalición se considera contra natura por la incompatibilidad entre el centro izquierda y el centro derecha. Mientras se considera tan natural y progresista el pacto entre el centro izquierda y la izquierda radical populista, apoyado por independentistas, como antidemocrático y peligroso el pacto entre el centro derecha y la derecha radical populista.

Lo que nos lleva a esta situación en la que ERC chulea a Sánchez, y a España de rebote, poniendo condiciones de imposible cumplimiento constitucional. Pero no importa. Se hará lo que se tenga que hacer y crujirán o estallarán las costuras de la Constitución. ¿O no ha dicho Iceta que "según los estatutos de Autonomía en España hay ocho naciones y con el preámbulo de Navarra, nueve"? Se cometió el error de incluir las palabras nación y nacionalidad histórica, pero jugar con ellas es inútil. Nunca satisfará a quienes no quieren más autonomía, ni federalismo, ni ser una nación en una nación de naciones, sino la independencia. ¿Se engañan los socialistas o nos engañan?