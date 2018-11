La energía, estúpido

Me gusta una campaña electoral más que comer con las manos, y cuando la que hay en vigor no satisface mi demanda de sensaciones al respecto, me consuelo rebuscando en temporadas anteriores, que hay muchas y muy buenas. Glorioso año 1992. Campaña de Clinton contra Bush padre -un tipo que parecía imbatible-; el estratega James Carville colgó en el corcho del cuartel general un cartelico que decía tres cosicas, a saber: 1. Cambio versus más de lo mismo. 2. La economía, estúpido. 3. No olvidar el sistema de salud. El punto uno, por más que huela ha funcionado y seguirá funcionando muchas veces, siempre que parezca que va a lo salmón, contracorriente. El tercer punto podría parecernos obvio y no debería. Dicen los que saben que la clave estuvo en el segundo: un lema interno que trascendió hacia fuera, y sobre el que el William Jefferson surfeó desde el sillón de Gobernador de Arkansas hasta el Despacho Oval.

Viene esto a cuento de la última moda a la que se suma el Gobierno: prohibir la venta de coches con motor de combustión en 2040. Dinamarca, Países Bajos, Irlanda en 2030, Austria 2020. Francia y Reino Unido también en 2040. Noruega en 2025, China e India en 2040 y 2030 respectivamente. Escribo esto y lo que viene y me parezco al kamikaze que llama a la guardia porque van todos al revés en la autopista. Nunca me ha parecido que se avance prohibiendo, más bien permitiendo. El sol sale para todos. La marea sube para todos. La lluvia cae para todos. El viento sopla para todos. La energía es ubicua. Y se puede producir allí donde se consume. Hay tecnología para que eso suceda. Energía y tecnología de sobra.

Lo que pasa es que el inexorable nacimiento de redes distribuidas -no centralizadas- de prosumidores de energía, que tiene como primera e imparable consecuencia que la factura de la luz le salga a devolver, primero, a los que producen, y segundo a todos los demás, le viene a joder el ascua, primero, a los mamíferos del monopolio, y segundo, a los petrolíferos que nos han demostrado que aunque no se puede comprar una brújula moral, se puede comprar a todo un presidente de los USA.

En vez de tanto prohibir, permitan la libre producción, circulación y consumo de energía. Respecto a lo de los motores de combustión, genera menos basura eliminar la Red Eléctrica Española, que la flota de automóviles. Hay tecnología de sobra para adaptarlos al hidrógeno. Circulen.